臺灣高中職校長赴日考察 深化教育合作

於東京辦理日台教育交流意見交換會

枥木縣星之杜中學分組合作學觀課

靜岡縣立科學技術高校觀課與學生討論化學實驗

為了持續推動臺灣中小學國際教育交流的國際化與多元發展，由日本觀光局（JNTO，獨立行政法人國際觀光振興機構）主辦、公益財團法人日本台灣交流協會協辦「臺灣訪日教育交流座談會暨地方考察活動」，臺灣多位高中職校長及教育人員參加。主辦單位規劃12條地方教育考察路線，帶領臺灣教育代表深入日本各地，了解地方學校如何結合產業、文化與永續發展，展現多元教育能量，也深化臺日雙方教育及文化交流，促進兩國教育領域的合作與互動。

代表團在抵達日本的首日，即於東京參加座談會，與日本教育主管機關及地方學校代表就教育交流規劃、安全管理、課程融合及地方合作等議題深入討論。座談會後，臺灣代表團分為12條地方考察路線，前往主辦方規畫的各地路線，橫跨日本東北、關東、中部、關西、四國與九州等地區，展現各地教育與地方產業、文化及自然環境緊密結合的特色。內容涵蓋從東北的防災與重建教育、關東的技職與產業鏈結，到中部的自然永續與科技創新；西日本地區融合理科與人文、環境與數位教育；南部與離島則以和平、觀光、農業及海洋教育為主軸。透過實地參訪，臺灣代表團深入體驗日本地方教育的多樣風貌，促進臺日校際交流與教育合作。

國教署表示，跨國教育交流是培養學生國際視野與跨文化理解的重要途徑，持續鼓勵各級學校結合多元文化與地方特色，規劃具學術與實務內涵的國際交流計畫，提升學生多元能力與全球競爭力。此次赴日考察活動，除促進臺日教育單位的相互了解外，也期望建立長期的合作與交流平臺，為兩國教育夥伴關係奠定堅實基礎。