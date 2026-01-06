臺灣114年出生數探低 全教總呼籲「精緻教育」重要性

根據內政部最新統計，114年前11個月累計新生兒僅9萬8,785人，全國教師工會總聯合會表示，即使現在計入12月出生數，臺灣全年總出生人數應仍難破11萬大關，因此鄭重呼籲應視此刻為提升教育品質的重要契機，建議教育部啟動修法，主動調降各學制班級人數。除了中央修法，由於國民教育是地方政府的核心業務，更呼籲各地方展現提升「教育精緻化」的決心。

全教總表示，教育部應把握當前人口轉型的契機，針對不同教育階段進行法規修正與執行，建議在國民中小學階段，應訂定階段性計畫，逐年調降每班學生人數，從現行標準國小29人、國中30人，分階段調降到國小每班24人、國中每班25人，讓教師進行差異化教學與個別指導。建議高級中等學校由目前公立高中每班34人，私立高中每班44人的規模，將公立高中每班人數降至得以銜接國中班級人數，優化教學現場環境。全教總更呼籲教育部應積極督促縣市落實各教育階段「資源班、巡迴班」的法定生師比，針對「集中式特教班」則應調降班級人數：學前由8人降至6人、國小10人降至8人、國中12人降至9人、高中職15人降至12人。

全教總理事長侯俊良強調，除了中央修法，國民教育更是地方政府的核心業務，即使還沒有修法減少學生人數，各地方政府只要有心推動「教育精緻化」，依舊可以透過增加老師人數、減少老師授課時數，來提升優化老師與學生們的教學與互動品質，這些都是各地方政府能主動推動精緻教育的著力之處。