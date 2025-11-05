臺灣IMO海事稽核矯正成果亮眼

114年國際海事稽核矯正行動計畫執行進度訪問會議。（圖：交通部航港局提供）

交通部航港局於一一一年十一月辦理我國自願參與國際海事組織（IMO）海事稽核，獲得三位國際稽核員高度肯定。為確認稽核發現事項矯正成效，該局於今（一一四）年十月廿一日至廿三日再次邀請原主導稽核員來台實地訪視，並邀請十九機關（構）共同參與。經主導稽核員Cahit船長表示，我國已完成各項具體有效矯正行動，整體執行率明顯優於IMO會員國平均水準，表現成果相當亮眼。

航港局指出，為確保稽核發現事項有效落實，已於今年十月三日協同內政部、環境部、經濟部、海洋委員會等所屬單位、運安會、通傳會、國搜中心、大氣海洋局、驗船中心及港務公司等十九個機關（構），共同簽署多方合作備忘錄（MOU），完善跨部會協調推動機制，研擬長期策略與執行路徑，展現政府部門在海事安全與防污議題上主動接軌國際的決心。

航港局局長葉協隆表示，此次訪視會議已確認我國在四項主要領域完成具體改善，包括：建立常態性跨機關協調運作機制、明確規劃長期策略與執行路徑（Roadmap）、建置定期檢討與持續改進程序，及完善旗國指引制度等，此次成果充分展現出十九個機關（構）通力合作卓越效能。

葉局長指出，為善盡國際責任，未來將持續推動海事相關法規檢討作業，並研議上位法規與實施細節和國際公約之有效銜接與對應，作為長期法制推動重點。例如「船舶法」修正案，已朝強化罰則方向積極研議，為航港局當前重要推動業務項目之一。

葉局長強調，稽核制度受世界各港口國管制（PSC）組織列為評估船舶風險重要指標，此次稽核矯正順利圓滿完成，並獲得稽核員高度肯定，對提升我國國輪營運競爭力，增進我國海事管理聲譽與國際能見度都具重大助益。透過此次多方合作備忘錄（MOU）簽署，確立跨部會合作機制文件化、制度化與具體化，未來航港局持續攜手相關機關提升我國海事管理效能，並完善國際公約之內國法化作業，強化我國海事治理能量。