臺片前進國際添火力 「大航海計畫」2.2億助攻這3部片

《陽光女子合唱團》近來票房節節高升。（壹壹喜喜提供）

近日國片市場傳出賣座佳績，從《角頭－鬥陣欸》《96分鐘》《泥娃娃》到《陽光女子合唱團》都衝破票房億元大關，2025年整體國片票房也賣出9.46億元，比2024年增加2.71億元。文化部今（21）日宣布，首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組將補助3部國片，並將持續各項國片「一條龍」支持計畫，支持臺灣電影趁勢持續前行。

首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組獎補助總額2.2億元，獲選的3部獲選作品企劃分別是：金百倫、程偉豪監製，殷振豪執導的冒險動作喜劇《瘋子蝦夫》（8,000萬元），影片將匯集臺、韓重量級明星卡司，描述臺灣龍蝦場大叔勇闖北韓的新奇瘋狂之旅；由小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，由林君陽執導的《甘露水》（7,000萬元），故事描述臺灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難；以及監製劉宛玲與導演許承傑繼電影《孤味》後再次合作的新作《變形者集結：虎姑婆》（7,000萬元），影片邀好萊塢資深編劇擔任劇本顧問，打造臺灣版英雄宇宙，以臺灣民間傳說為核心，集結「虎姑婆」「好鼻師」「白賊七」等經典人物對抗超自然陰謀。

廣告 廣告

首波「大航海計畫」長片輔導金國際旗艦組名單公佈。（翻攝自文化部官網）

文化部去年推出「大航海計畫」期盼藉由擴大國際合製、合資，以及國際人才、技術的交流，開啟臺灣電影整體提升，並穩步踏實地走向國際市場。「大航海計畫」先由文策院於去年上半年推出「臺灣故事開發國際合作計畫」，補助最高600萬元，鼓勵好的故事有更多資源進行田調及孵化，首年開案就有52案提出申請，經嚴謹評審後選出5案，結合美國、韓國、匈牙利等國知名編導與製片參與，涵蓋科幻、懸疑、家庭等題材的作品入選。

去年下半年則由文化部推出長片輔導金「國際旗艦組」，每案補助最高1億元，鼓勵具國際市場潛力、跨域延伸或發展IP的電影，從開發初期即導入國際市場思維，並透過引進國際資金及人才分散市場風險、提高作品國際關注度。

文化部的「一條龍」支持計畫從劇本開發補助、長短片輔導金、國片行銷、映演獎勵等，協助產業自挖掘創意與人才、提升產製質量到拓展市場。去年文化部也以上下半年2波「國片起飛」與「國片億起來」造勢，以及文化幣不斷加碼，持續帶動國片關注度，達成國片佔整體市場達11.75%規模，文化幣也貢獻近億元票房成績。

此次「大航海計畫」長片輔導金「國際旗艦組」評審：王淑芳、呂蒔媛、阮光民、林彥良、柴智屏、黃信堯、楊麗貞、嘉世強、蔡珮玲。更多補助資訊及獲選名單可查詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw/）

更多鏡週刊報導

《雙囍》揭婚禮幕後酸甜苦辣 劉冠廷見「父親」背影流下男兒淚

台灣隊長陳傑憲《冠軍之路》2刷吐心境 「複習3點打勝仗」

《幾米男孩的100次勇敢》促重出江湖 林懷民竟成網購專家