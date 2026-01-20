臺版「寄生上流」工地是我家 移民署查獲5名逾期泰國外僑非法工作

(觀傳媒新竹新聞)【記者金祐妤/新竹報導】移民署中區事務大隊新竹市專勤隊接獲民眾檢舉，在新竹市一處住宅工地疑似有違法外籍人士出沒，經專案人員多次勘查蒐證後，近日展開查緝行動，在現場查獲五名逾期停留的泰國籍外僑，在工地搭帳篷居住，並非法工作。

專案人員發現，為躲避查緝，5人在工地搭帳篷居住，不但「一人一戶」，還加裝門簾、鋪設紙板與棉被，並擺放簡易生活用品，甚至利用鷹架晾曬衣物，將工地當成臨時住所，生活場景令人咋舌。

其中一名綽號「小拉」（化名）的泰籍人士，逾期停留已超過一年，移民署指出，小拉利用臉書張貼「高薪、工作輕鬆、好賺錢」等訊息，招攬同樣在臺逾期或失聯的泰國籍同鄉，一同到工地從事磁磚鋪貼工作，涉嫌非法仲介。

專案人員查緝時，5人或許是知道已無路可逃，不僅沒有逃跑，而是放下手邊工作，手持啤酒躲在夾縫中，專案人員說、回想與他們四眼相對的瞬間，他們在被抓上手銬前最後再喝了一口啤酒，真的是好笑又好氣。

全案經調查後，移民署除依法將逾期外籍人士收容，並持續追查幕後非法雇主及仲介行為，依違反就業服務法函送新竹市政府裁處。

移民署表示，涉案營造公司因非法容留外國人從事工作，遭裁處新臺幣15萬元罰鍰；非法聘僱未經許可之外國人之雇主，亦遭裁處15萬元。另小拉因涉非法仲介行為，遭裁處10萬元罰鍰。

新竹市專勤隊隊長李安貴呼籲，雇主應依法聘僱外國人並善盡管理責任，切勿心存僥倖。移民署除持續加強查緝逾期居（停）留外來人口，也將全面追查幕後非法仲介。依就業服務法規定，媒介外國人非法工作，可處10萬元至50萬元罰鍰；若意圖營利，最重可處3年以下有期徒刑，併科120萬元以下罰金；非法僱用或容留不法外來人士，最高可處75萬元罰鍰。

移民署也呼籲民眾切勿非法僱用或仲介外國人，以維護國人就業權益與社會秩序，並提醒外國人務必於居留或停留期限屆滿前依法申請延期或離境