臺瑞科技合作成果研討會登場 聚焦半導體、量子與綠色能源

2026臺瑞雙邊科技合作成果交流研討會，全面展示雙方近年合作成果，並共同擘劃2026至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖。(國科會提供)

國科會副主委陳炳宇致詞表示，新階段的合作範疇擴展至10大策略領域，除了延續半導體與 AI 的優勢，更納入了太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學以及海洋探測技術，持續深化臺灣與瑞典在前瞻科技領域之策略夥伴關係。(國科會提供)

國家科學及技術委員會與瑞典策略研究基金會（Swedish Foundation for Strategic Research, SSF）於1月29日至30日在宜蘭共同舉辦「Taiwan–Sweden（NSTC–SSF）Bilateral Joint Research Workshop」，全面呈現臺瑞近年雙邊科技合作成果，並共同擘劃2026至2031年下一階段科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技與綠色能源，持續深化臺瑞在前瞻科技領域的策略夥伴關係。

廣告 廣告

國科會副主委陳炳宇於開幕致詞時指出，國科會與瑞典SSF已於2024年7月重新簽署合作備忘錄（MOU），確立第二期（2026–2031）合作框架。新階段合作領域擴展至10大策略方向，除延續半導體與人工智慧既有優勢外，亦納入太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學及海洋探測等前瞻技術。本次研討會除回顧過去5年的合作成果，也為新一輪徵件計畫媒合更多跨國研究團隊，並感謝臺灣科技大學黃炳照教授及其團隊協助規劃承辦。

瑞典駐臺代表任荷雅出席研討會並致詞表示，瑞典與臺灣長期維持全方位合作關係，其中SSF與國科會推動的科技研究合作成果尤獲肯定。她並指出，瑞典駐臺辦事處正與我國教育部討論互設獎學金制度，期盼進一步促進臺瑞人才培育與交流。

國科會與瑞典SSF自2020年起推動旗艦型雙邊合作計畫，聚焦半導體與量子科技、次世代通訊（6G）、人工智慧、永續與綠色能源及先進材料等關鍵領域，迄今已支持多項具國際競爭力與應用潛力的研究計畫，成功建立臺瑞頂尖研究團隊間穩固且長期的合作網絡。

除成果交流外，研討會規劃博士生與年輕學者交流場次，以及產學合作與研究成果產業化專題討論，期望將雙邊合作延伸至人才培育、產業鏈結與制度化合作機制，全面提升臺灣在國際科研網絡中的關鍵地位，並為下一階段更具規模與影響力的國際合作奠定基礎。

國科會與瑞典SSF目前已同步啟動第二期（2026–2031）合作計畫徵件，主題擴大至太空、量子、無人機、6G、半導體、綠能、生醫、神經科學、海洋及人工智慧等10大領域，成為未來5年臺瑞科技合作的重要方向。

­