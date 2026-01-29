臺瑞雙邊科技合作成果交流研討會 聚焦半導體、量子科技與綠色能源

國家科學及技術委員會與瑞典策略研究基金會(Swedish Foundation for Strategic Research, SSF)於1月29日至30日在宜蘭共同舉辦臺瑞雙邊科技合作成果交流研討會「Taiwan–Sweden (NSTC–SSF) Bilateral Joint Research Workshop」，全面展示雙方近年合作成果，並共同擘劃2026至2031年下一階段雙邊科研合作藍圖，聚焦半導體、量子科技、綠色能源，持續深化臺灣與瑞典在前瞻科技領域之策略夥伴關係。

國科會副主委陳炳宇於研討會開幕致詞時表示，國科會與瑞典SSF已於 2024年7月重新簽署合作備忘錄(MOU)，確立了2026至2031年的第二期合作框架。新階段的合作範疇擴展至10大策略領域，除了延續半導體與 AI 的優勢，更納入了太空科技、量子科技、無人機與機器人、神經科學以及海洋探測技術。本次研討會既是對過去5年合作成果展示及交流，同時也為新展開的徵件計畫媒合更多的合作團隊，也非常感謝臺灣科技大學黃炳照教授及其團隊協助規劃承辦本次會議。

瑞典駐臺代表任荷雅也特別出席研討會，並於開場致詞時表示，瑞典與臺灣有長期的全方位合作關係，尤其是SSF與國科會的科技合作研究受到高度肯定。近期瑞典駐臺辦事處與我教育部正討論互設獎學金的合作制度，積極推動臺瑞雙邊人才培育及交流。

國科會與瑞典SSF自2020年起推動旗艦型雙邊合作計畫，聚焦半導體與量子科技、次世代通訊(6G)、人工智慧、永續與綠色能源及先進材料等關鍵科技領域，迄今已共同支持多項具高度國際競爭力與應用潛力之研究計畫，成功建立臺瑞雙邊頂尖研究團隊間穩固且長期的合作網絡。

本次研討會集結第一期(2020-2025)臺瑞合作計畫之臺灣與瑞典計畫主持人，及其核心研究團隊成員，研究主題涵蓋GaN高頻與高功率元件(HEMT)、固態無陽極鋰電池、二維量子光電元件、真空電子晶片技術、Beyond-5G天線技術，以及CMOS奈米孔生物感測等前瞻研究主題，透過成果發表與深度討論，促進跨領域整合與技術突破。

與會瑞典學者包括Chalmers University of Technology、KTH Royal Institute of Technology及Uppsala University等世界級研究機構之重量級教授，臺灣方面亦由多所頂尖大學之講座教授與傑出研究團隊共同參與，充分展現臺瑞在半導體、量子科技及綠色能源等領域的高度互補性與合作潛力。

除成果交流外，研討會亦特別規劃博士生與年輕學者交流場次，以及產學合作與研究成果產業化專題討論，期望將雙邊合作成果進一步延伸至人才培育、產業鏈結與長期制度化合作機制，全面提升臺灣在國際科研網絡中的關鍵地位。不僅是臺瑞雙邊科研合作的重要里程碑，也將為下一階段更具規模與影響力的國際合作奠定穩固基礎。

國科會與瑞典SSF基金會刻正展開第二期(2026-2031)合作計畫之徵件作業，主題擴大至太空、量子、無人機、6G、半導體、綠能、生醫、神經科學、海洋及人工智慧等10個領域，成為臺灣與瑞典未來5年科技合作的新方向。