臺生黃柏元在濟南山東中醫藥大學就讀 覺得學習與生活體驗收穫滿滿

▲臺生黃柏元在濟南山東中醫藥大學就讀，覺得學習十分扎實，收穫多！

【記者 蔡叔涓／山東 報導】在濟南的山東中醫藥大學就讀的臺灣學生黃柏元外表沉穩內斂，雖然還是學生但醫師白袍上身已經很有大中醫師的樣子，看來是很適合走這一條路。他說，學習課業很重，完全沒有以前聽說過的上大學就可以好好玩這回事，且同學們也都是身經百戰才考上山東中醫藥大學，所以大家學習很認真、很拼！

黃柏元是新北三峽的人，但是，因為父母都是在大陸工作的臺幹，所以他從小就跟著父母在大陸生活的多，他的小學、中學等都是在大陸讀的，隨著父母他住過廣東、上海等地。黃柏元個性隨和，凡事隨遇而安，這跟他個人擁有開朗的性格，具備良好的人際溝通能力，樂於助人、真誠、熱情的個性有關，容易自信地與他人建立聯繫。

▲黃柏元到濟南之前在南方較多，現在於濟南生活讓他接觸山東豐富文化。

所以，黃柏元在大陸不同地方居住、就學都能適應，也在不同地方交到不同的朋友。他很喜歡廣州的城市活力和美食，還曾經特別就當地的「飲茶」文化，用心研究並寫了一篇文章發表在媒體上。他也曾精力用暑假期間，在「臺北漫畫博覽會」上擔任展場員的工作，和進場觀眾對接進行基礎客戶服務，學習到了和現場觀眾的接觸、應對、服務等互動的經驗。

就讀山東中醫藥大學後黃柏元所有的時間都投入在功課學習上，看著同系上的大陸同學非常克勤克儉的學習，他也不敢鬆懈，課上時間和課餘時間都投入在中醫藥學習上，對於他嚮往的山東其他城市並沒有多餘的時間去探訪。

▲黃柏元在濟南山東中醫藥大學裡面的中醫藥草園區。

帶給他最多山東與濟南過節習俗的，反而是當地臺辦，臺辦每逢節假日都會特別關心當地的臺灣學生，組織了一些節日團聚活動，把大家聚在一起過節一點都不會孤獨。他說，儘管身處異鄉有臺辦和前來的臺灣同鄉們的悉心關照與師長同學們的真摯關心，讓他完全沒有遠離家鄉的不適，不會感覺孤單。

黃柏元表示，在他於大陸就學期間寒暑假時常往返兩岸，他覺得自己很幸運，可以同時瞭解兩岸發展，有兩岸的居住與學習經歷，有兩岸的朋友師長，在潛移默化下，讓他有著兩地和諧交融的性情。他一直期許把自己在大陸所見所聞介紹給他的臺灣朋友，也把他在臺灣的見聞和感受分享給大陸朋友。

他在有機會的時候，都會推介跟他一樣的臺灣年青人有機會不妨跨海到大陸走走看看，大陸那麼大！東南西北大不同，各有特色，不論是現代社會發展狀況，或是歷史文化、自然風光，都有許多可攬勝、探訪之處，他相信「凡走過必留下痕跡」，多多探訪不同地方、多多體驗，可以更讓自己的生活更豐富、更有收穫！（照片記者蔡叔涓拍攝）