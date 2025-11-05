臺產偕華山基金會 防詐講座護長者

臺灣邁入高齡社會，詐騙手法層出不窮，許多長者在申請保險理賠時，因資訊不足誤信所謂「保險黃牛」，導致權益受損，為提升防詐意識與正確理賠觀念，臺灣產物保險攜手華山基金會，於10月下旬在新北市鶯歌區舉辦「拒絕保險黃牛，防制詐騙更容易」講座，透過案例分享與互動體驗，協助長輩學習識詐、防詐。

臺灣產物保險服務團隊從長者角度出發，設計貼近生活的模擬理賠課程，讓參與者了解理賠流程，避免因不熟悉程序而遭詐騙利用，現場氣氛熱絡，長者們踴躍提問、分享經驗，進一步掌握辨識不法仲介與正確申請理賠的方法。

活動中，華山基金會鶯歌站長代表基金會致贈感謝狀，感謝臺灣產險長期投入社區防詐宣導，他表示，許多長輩因資訊落差而受騙，此次講座讓大家學會保護自己、守護權益，意義深遠。

多年來，臺灣產物保險持續深耕社區推動防詐教育，結合地方資源舉辦多場宣導活動，強調保險不僅是商品，更是一份信任與保障，公司表示，將持續以多元方式推廣風險教育，落實「社會責任不是終點，而是企業與社會共好旅程的起點」理念，攜手打造更安全、有信任感的社會環境。