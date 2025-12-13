臺科大主辦永續電化學能源論壇

國際永續電化學能源論壇（iSEED）開幕合影。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學永續電化學能源中心主辦國際永續電化學能源論壇（iSEED），以「固態電池面臨的挑戰探討」為主題，聚焦固態電池的材料創新、電解質工程、製程技術與產業化挑戰，邀請日本、加拿大、德國、韓國、中國及台灣的頂尖學者與產業領袖共襄盛舉，共同探討固態電池研究及下一世代能源儲存技術的關鍵突破。

臺科大永續電化學能源中心主任黃炳照在開幕致詞中表示，固態電池被視為下一世代能源儲存的核心，然而，目前固態電解質在離子導電率、界面穩定性、安全性與製程成本等仍存在不小的挑戰，所以當前在新型材料探索、界面工程設計、綠色製程與跨領域合作等方向，都是未來突破的契機。

此次論壇以依硫化物電解質、氧化物電解質、高分子複合電解質與材料模擬與製程工藝四大領域規劃議程與討論會，希望透過更具互動性的交流方式，讓與會者能充分交換意見、深化理解，共同探索固態電池在科研與產業上的下一步發展，為全球能源轉型提供更安全、更高效、更永續的解決方案。論壇安排廿二場主題演講、四十八張海報展示，並在各場次後安排卅分鐘的專家對話，讓台上講者與台下聽眾能進行更深入的交流，激盪跨領域觀點，共吸引約180名與會者。首日講者邀集國內外學術領袖，包括加拿大西安大略大學教授Xueliang Sun、日本橫濱國立大學教授Naoaki Yabuuchi、德國布倫瑞克工業大學教授Georg Garnweitner等，探討固態電解質、缺陷工程、複合材料穩定性與界面設計等前沿議題的多元研究成果，展現固態電池技術的全球研發趨勢。

永續電化學能源中心聚焦電池儲能與氫能轉換技術，涵蓋先進材料設計、綠色製造、燃料電池等多項領域。今年iSEED國際永續電化學能源論壇成功串聯國內外學界與產業界，促成前沿研究成果的交流與跨界對話，不僅了解固態電池技術的最新研究進展，也展現臺科大永續電化學能源中心在能源領域整合研究量能、引領技術發展與推動國際合作的關鍵角色。