臺科大再奪德國紅點設計大獎 連五年獲紅點設計排行榜亞太第一

▲臺科大設計系學生賴苡蕙(左)和蕭仲雯(右)在楊祖懷老師的指導下，以書籍作品《染：記憶與技藝》榮獲設計概念類（design concept）之最佳設計獎(Best of the best)殊榮。（圖：臺科大提供）

國立臺灣科技大學二十九日表示，有「設計界奧斯卡獎」之稱的德國紅點設計獎（Red Dot Award）為全球最具影響力的設計獎項之一，每年吸引數千件作品角逐。今年臺科大學生再度表現亮眼，共有三件作品獲獎，包括一項最佳設計獎（Best of the Best）與兩項紅點獎（Red Dot Winner），再度展現臺科大學生卓越的創意實力，連續五年穩居紅點設計排行榜亞太第一。

今年獲獎作品包含：泥染技藝串連土地文化的《染：記憶與技藝》（Memory and Craftsmanship）、互動設計重新詮釋華人告別文化的《流逝》（Lume），與以「家」為核心重塑清境農場品牌識別的《清境農場》（Cing Jing Farm）。

《染：記憶與技藝》由蕭仲雯與賴苡蕙共同創作，以天然泥染為核心，從土地記憶、匠師精神與技藝傳承三大面向切入，呈現這項逐漸淡出的傳統染色技術之美。作品以「灰、紺、丹、柿、棕」五色架構章節，探討技法、紋樣與文創可能性，並以手工泥染布料製作書封，保留布料褶皺與自然紋理，打造一本易於理解泥染文化的入門書籍。

蕭仲雯與賴苡蕙表示，他們幾乎從零開始踏入泥染領域，從社區大學到匠師工作室，一次次實作染布、晾曬與拆封，見證技藝在未知中逐漸成形。蕭仲雯分享：「這次創作讓我深刻感受到泥染與土地記憶的珍貴，也在未知與挑戰中不斷成長。

由設計系學生劉宥希與陳虹菱創作的《留逝》，在唐玄輝、鄭洪和賴忠平三位老師的指導下，以告別式常見的花海與花圈為設計主軸，結合燈光與模組化花藝，打造可重複使用、兼具永續概念的沉浸式悼念場景。作品希望突破傳統喪禮的制式框架，讓儀式更具個人化，並透過互動花藝延伸家屬與逝者之間的情感連結。

劉宥希與陳虹菱表示，訪談過程中深刻感受到社會對死亡議題的避談，也因此更加確立作品的方向。「我們從多次材料嘗試到最終模組定案，希望讓告別儀式更貼近情感、減少浪費，也為喪禮形式帶來更多可能。」他們也特別感謝殯葬業者、指導老師與受訪者的協助，並指出獲獎不僅是對作品的肯定，更鼓勵他們持續探索生命議題與永續設計。

設計系大四學生丁逸於李根在副教授的指導下，以《清境農場》獲得品牌設計與識別類（Brand Identity, Brand Design）紅點獎，作品以「在綿延的懷抱中，尋找家的輪廓」為核心精神，重新塑造清境農場的品牌定位。透過視覺設計、包裝規劃及周邊商品整合，他將清境農場的人文歷史、綿羊意象與親子活動重新串連，呈現具故事性與溫度的品牌體驗。

丁逸表示，此次創作讓他重新思考設計的本質，不再只是調整表層視覺，而是從品牌精神出發，梳理並重構整體內容。他說，「能獲得紅點設計獎非常榮幸，最有意義的不是獎項本身，而是對自身累積的肯定。這個作品彷彿替我在大學多領域的探索掛上一枚勳章，也為未來帶來更多動力與自信。」