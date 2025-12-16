臺科大成立臺越人才基地 知名企業簽約合作

記者黃朝琴／臺北報導

教育部委託臺灣科技大學擔任「臺灣－越南國際人才循環基地」總召學校，今年10月在河內成立辦公室，作為新型專班招生據點，明年還將於胡志明市設點，提升區域推廣效能，目前已與150家企業簽約合作，包含台積電、NVIDIA等知名企業，盼能協助臺灣建立跨國人才供應鏈。

因應臺灣少子化，以及產業對中高階技術人才的需求，教育部2024年起推動國際產業人才教育專班（即新型專班），擴大招收STEM、金融、半導體等領域的國際學生，來臺就讀並留臺就業。

臺科大今（16）日召開記者會表示，該校受教育部委託擔任「臺灣－越南國際人才循環基地」總召學校，在越南北、中、南三區推動「新型專班」，負責跨校協調、招生推廣及在地合作，串接教育與產業資源。

臺科大校長顏家鈺表示，透過「臺越基地」的推動與政府支持，臺科大得以進一步連結越南頂尖大學，協助臺灣企業直接從校園端進行選才與育才。尤其現在許多臺商持續在越南擴廠布局，「新型專班」所培育的學生不僅具備在臺灣企業實習與工作經驗，也有潛力接受臺灣企業延攬，成為未來外派越南或投入在地臺商體系的重要人才。

臺越基地計畫主持人、臺科大副產學長楊朝龍表示，為提升新型專班的報名意願與註冊率，已規劃多項配套措施。除了招生及宣傳推廣外，臺越基地也著重學生實際就讀與後續發展的銜接，協助學生提前了解企業職務內容，並持續強化線上與實體華語課程。

楊朝龍表示，「新型專班」是一個政府、大學、企業三方合作計畫，教育部、產業、大專院校共同投入資源，企業甄選學生，交由大學培訓，教育部給錢，大學給人才，也給外籍生留臺機會，專班類型包括大學（2+2雙聯學位）、碩班、博班，每年分春季、秋季開班，每個企業有不同需求，對接到不同大學協助培訓不同人才。

楊朝龍比喻，若美國長春藤聯盟開設讓臺灣學生赴美、並可留在當地工作的專班，勢必吸引大量學生報名，而「新型專班」對越南學生的吸引力正是如此。

楊朝龍提到，越南學位生為境外生比例中第二多，臺科大擔任總召學校後，即與明新、龍華、崑山科大3校夥伴共同推動招生宣傳、提供免費華語課程與企業媒合等工作。

楊朝龍說明，目前簽約合作、參與開班招收越南學生的企業約有150家，產業涵蓋半導體、資通訊、電子、智慧製造及材料等領域，包括NVIDIA、台積電、日月光、聯發科、美光等知名企業。

臺科大表示，臺越基地不僅強化臺灣在越南的教育合作與海外招生布局，也在產業轉型與人才需求加劇的背景下，協助台灣建立跨國人才供應鏈。臺科大未來將持續協助教育部，與國內外合作夥伴協力推進專班招生、華語教學等，同時協助企業建立多元穩定的人才來源，為臺灣打造更具延續性的國際人才循環模式。

臺科大與越南國家創新中心(NIC)簽署合作備忘錄，推動越南學生到臺灣就讀新型專班、規劃雙聯學位、學術交流、海外科研等專業活動。（臺科大學提供）