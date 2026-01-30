臺科大承辦臺瑞雙邊科技合作成果交流研討會 深化策略夥伴關係

會議大合照。（圖：國立臺灣科技大學提供）

▲會議大合照。（圖：國立臺灣科技大學提供）

自二０二０年起，國科會與瑞典策略研究基金會推動雙邊合作計畫，專注於半導體、量子科技、６Ｇ、人工智慧、綠色能源及先進材料等關鍵科技領域，已支持多項具國際競爭力的研究計畫，建立穩固的合作網絡。

國立臺灣科技大學將於廿九日至卅日在宜蘭舉辦「Taiwan–Sweden (NSTC–SSF) Bilateral Joint Research Workshop」，展示雙方合作成果，並規劃二０二六至二０三一年雙邊科研合作藍圖，深化在前瞻科技領域的夥伴關係。

廣告 廣告

國科會副主委陳炳宇在研討會開幕致詞中表示，國科會與瑞典ＳＳＦ已於二０二四年七月重新簽署合作備忘錄，確立二０二六至二０三一年的第二期合作框架。新階段合作擴展至十大策略領域，除了延續半導體與ＡＩ的優勢，還納入太空科技、量子科技、無人機、機器人、神經科學及海洋探測技術。此次研討會展示過去五年的合作成果，並為新徵件計畫媒合更多合作團隊，感謝臺灣科技大學黃炳照教授及其團隊的協助。

瑞典駐臺代表任荷雅也出席並表示，瑞典與臺灣有長期合作關係，特別是ＳＳＦ與國科會的科技合作受到高度肯定。近期瑞典駐臺辦事處與教育部討論互設獎學金的合作制度，推動臺瑞雙邊人才培育與交流。

此次研討會匯聚第一期臺瑞合作計畫的計畫主持人及核心研究團隊，研究主題涵蓋GaN高頻元件、固態無陽極鋰電池、二維量子光電元件等前瞻研究，透過成果發表與討論，促進跨領域整合與技術突破。

臺科大永續電化學能源發展中心的黃炳照教授整合校內專家，包括化工系的江志強教授、應科所的蘇威年教授及材料系的陳詩芸教授，專長涵蓋理論化學計算、高分子電解質及電子顯微鏡分析。與瑞典Uppsala University的Brandell、Mindermark及Hahlin教授合作，雙方互補性強，專注於固態高分子電解質無陽極電池的研究。五年內發表二十篇高品質期刊論文，並建立多項技術平台，為未來合作奠定基礎。