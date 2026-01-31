臺科大攜手AMD打造新世代AI教學基地

學生團隊開發線上統感遊戲，建立親子感覺統合訓練平台《感覺統合樂園》，訓練幼童平衡反應能力及手眼協調能力。（圖：國立臺灣科技大學提供）

為了推動人工智慧教育及產學合作，國立臺灣科技大學管理學院與超微（AMD）攜手合作，引進搭載AMD Ryzen AI處理器的AI筆記型電腦及迷你電腦，建立新一代的AI教學環境，讓學生能夠接軌產業技術，培養能夠運用AI解決問題的跨領域人才。

管理學院持續推動商業管理與科技融合的教學模式，將產業級AI設備引入課堂，讓學生在真實環境中學習AI技術，從而提升教育的深度與廣度。透過課程設計與產業資源，學生不僅能學習AI，還能運用AI解決實際問題。

AMDAIPC採用先進架構，支持大型語言模型的部署。院長曹譽鐘表示，此次合作使學生能在可負擔的環境中進行AI教學，讓AI技術成為每位學生的創新語言。

課程內容涵蓋Local LLM Agent、RAG等核心概念，並融入實務案例，幫助學生理解AI在工業及日常生活中的應用。林建誠副總經理強調，透過與學界的合作，讓學生能夠早期接觸實際應用環境，啟發其創新能力。

在AMD AIPC的支持下，學生可在無需雲端資源的情況下進行AI實驗，提升學習的速度與深度。助理教授林筱玫表示，課程採用專案導向學習（PBL），鼓勵學生從使用者轉變為創作者。

此外，AIPC支援大型語言模型，學生團隊已完成多項結合AI的專題作品，包括智慧農業檢測系統及校園AI助手，展現技術應用於社會需求的能力。部分專案未來計畫開源，以促進國內AI生態系的發展。

副院長呂志豪指出，此次合作將惠及百名新生代AI學子，協助建立可持續的AI教學體系，以回應產業對高階AI專業人才的需求。