臺科大攜手UC Irvine 打造3+1+1雙聯學制

▲臺科大人文社會學院、管理學院與美國加州大學爾灣分校（UC Irvine）代表團進行雙聯學制合作討論會合影。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學與美國加州大學爾灣分校於日前展開為期三天的合作交流，內容涵蓋雙聯學制洽談、ＥＭＩ示範教學、跨領域人文專題演講，以及雙語教育政策交流等，主動借鏡世界優秀大學在教學與課程上的執行經驗與發展模式，展現臺科大持續深化國際合作、主動精進教學品質的執行力。

UC Irvine為美國知名公立研究型大學排名前十，其人文學院在人文科學、管理學、藝術文化等領域享有盛譽。此次來訪由人文學院院長Tyrus Miller教授率團，成員包括人文學院副院長Yong Chen教授及全球文化學程副主任Jung-Hsien Lin博士，顯示UCI對此次合作的高度重視。臺科大則由人文社會學院院長洪紹挺與管理學院院長曹譽鐘共同接待，雙方就「三＋一＋一」雙聯學制的具體方案進行深入討論。

「三＋一＋一」雙聯學制規劃學生於臺科大完成三年人文社會學院或管理學院學士課程後，只要赴UC Irvine修讀一年人文學院進階學術課程及一年管理學院商管課程，完成後可同時取得臺科大學士學位及UC Irvine管理碩士學位，兼顧人文素養、專業能力與國際競爭力。

洪紹挺表示，此次合作協議的推動，不僅有助於提升學生的國際競爭力，也進一步促進兩校在教學與研究上的實質交流。

曹譽鐘指出，跨院、跨國的學制設計，將為學生提供更多元的學習選擇，而人文社會與管理領域的學生都能受益於這項國際合作計畫。雙方合作協議預計於完成相關行政程序後正式簽署，最快於下學年度啟動。

在教學實務層面，臺科大舉辦「EMI Teaching Sharing & Demonstration」活動，由數位學習與教育研究所助理教授洪銘國，以及醫學工程研究所教授許維君進行ＥＭＩ示範教學，分別呈現高互動的社會建構主義課堂設計，與結合科技輔助的臨床教學應用。透過實際教學展示，完整呈現臺科大EMI課程在教學方法與學習成效上的多元樣貌。UC Irvine團隊表示，臺科大EMI課堂充分展現在教學設計的深度與創新，顯示教師已具備成熟的英語授課能力與教學轉化實力。

此外，交流行程亦安排兩場跨領域人文專題演講，由Tyrus Miller院長以及Yong Chen副院長分享「Creative Misunderstanding in Art and Aesthetics」及「Teaching and Researching Immigration and Food in US History」兩個主題，講座內容橫跨美學、文化研究與社會史，為臺科大校園注入多元人文思辨與國際人文視野。