臺科大教授自製點名工具 用《航海王》解釋難懂的微算機

臺科大陸敬互教授自製點名系統，讓上課有更多互動、不無聊。(臺科大提供)

不只中小學老師上課要活潑點，引起學生學習動機，大學老師也需要，國立臺灣科技大學電機系教授陸敬互，為了要讓學生喜歡上「微算機概論」課，自製點名工具，還將動漫《航海王》融入教學，讓被學生認為無聊又枯燥的專業課程，變得生動，這項創新教學作法，獲得113年度教育部「大專校院教學實踐研究計畫」績優獎項的肯定。

臺科大陸敬互教授指出，他當學生時，面對艱澀的課程，也會感到無聊或想睡覺，他不想自己的課堂也變成這樣，因此利用Excel VBA的功能，開發出「自製抽點系統」，這個點名系統核心概念是「互動」而非懲罰，系統可抽點學生回答問題，學生回答無論對錯，都會加分，老師還可以掌握學生學習情況，學生也從被動學習轉為主動參與。另外，系統也設計「少點優先」功能，能自動記錄未回答或答錯者，增加學生下次被點中的機率。

陸敬互教授說，這套系統能同時記錄學生上課學習表現，下課後就可以直接匯入，不需要他一筆一筆鍵入，期末計算成績時，也毫不費力的可以直接獲得總成績。

除了開發自動點名系統外，喜愛看電影與動漫的陸敬互，也把動漫《航海王》融入教學，他將電腦CPU的「保護模式」比喻為主角魯夫出海，海軍必須透過「生命卡」轉接才能找到本人，還以「龍蝦盤」來形容CPU搶奪資源的概念，將程式比作顧客搶食龍蝦，這種情境化教學，讓原本抽象的指令集運作變得具體且易於記憶，大幅提升學生的理解力。

此外，他將問題導向學習（PBL）導入學生實習課程，要求學生用難度極高的「組合語言」開發實用系統，例如英語單字學習平臺或記憶力訓練遊戲。他認為，雖然Python等高階語言盛行，但寫韌體的能力才是電機系的核心競爭力。這套創新的教學模式也展現初步成效，數據顯示其對「中低分群」學生的幫助最為顯著，平均進步率最高達19%。許多學生反饋，儘管課業變重，但課程變得更有趣，且更能理解技術與AI應用的關聯。

陸敬互教授開發的「自製互動點名系統」已分享於陸敬互教授個人網站，開放所有教師客製化使用。