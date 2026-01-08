臺科大新竹分部國際書院、先進產學中心重啟動工

竹縣長楊文科（中）表示，臺科大竹北校區整體7公頃的校園即將成形，盼如期如質完工，回應鄉親對臺科大的高度期待。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹縣長楊文科八日出席國立臺灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工動土典禮，他表示，除了之前已啟用的前瞻研發中心外，隨著臺科大新竹分部接續工程開工，竹北校區整體七公頃的校園即將成形，對新竹縣的教育和產業發展有很大的助益，盼如期如質完工，回應鄉親對臺科大的高度期待。

楊文科表示，臺科大進駐竹北具有資源整合優勢，尤其在半導體、人工智慧、生物醫學及再生醫療等領域具備研發重鎮地位。這項新建案將有助於推動國際學生交流，並深化產官學研協作，帶動地方科技產業升級，相信有了臺科大，新竹縣科技產業將蓬勃發展，「科技首都」地位更穩固。

臺科大校長顏家鈺表示，國際書院大樓及先進產學中心的興建，是臺科大全力推動校務發展的重要里程碑，完工後將提供充足空間給在地廠商與校方展開多元產學計畫，與其他學校不同，臺科大特別重視半導體設備實作，並邀請前臺積電技術長楊光磊協助規劃半導體專業研發區域。該區域除提供學生機器操作實務外，更鼓勵拆解與重新組裝設備，並進行材料創新測試，創造獨特的技術人才培育環境。

顏家鈺指出，國際學生將成為新設施研發主力，目前已有許多來自各國的研究生參與相關計畫。未來，國際學生除了在此接受實作訓練外，也有機會留在臺灣服務當地企業，成為推動產業升級的重要助力。不僅支持國際學生畢業後留臺發展，也歡迎他們返國後進入學界、政界，進一步促進臺灣與世界的科技交流與合作。