臺科大新竹分部2工程 開工
新竹縣長楊文科八日出席國立臺灣科技大學新竹分部「國際書院大樓及先進產學中心接續工程」開工動土典禮，他表示，除了之前已啟用的前瞻研發中心外，隨著臺科大新竹分部接續工程開工，竹北校區整體七公頃的校園即將成形，對新竹縣的教育和產業發展有很大的助益，盼如期如質完工，回應鄉親對臺科大的期待！
臺科大指出，新竹分部國際書院大樓及整體校園公共設施新建工程暨先進產學中心新建工程之接續工程，計畫總經費為新臺幣十一億元，其中「先進產學中心」預計於二○二六年底完工，「國際書院大樓」及整體校園公共設施預計二○二八年三月全面完工。
工程由潘冀聯合建築師事務所負責規劃設計，施工則由春原營造股份有限公司承攬。春原營造為上市公司春源鋼鐵工業股份有限公司之子公司，長期承攬國內外多項重大公共工程，具備豐富工程實績與專業能力。兩棟建築完工後，將與已啟用的前瞻研發中心相互串聯，具體形塑臺科大新竹分部約七公頃校園的整體樣貌，成為科技教育、實務應用的重要基地。
臺灣科技大學校長顏家鈺表示，新竹是台灣科技產業重鎮，匯聚半導體、高科技製造及創新研發能量，為強化多校區發展，臺科大積極與地方政府攜手合作，推動新竹分部建設與產學布局。本次工程除回應校務中長期發展需求，也呼應新竹縣在智慧科技、先進製造及高科技產業聚落的整體發展方向，展現大學與地方政府共同打造創新基地的具體成果。
顏家鈺說，國際書院大樓及先進產學中心的興建，是臺科大全力推動校務發展的重要里程碑，完工後將提供充足空間給在地廠商與校方展開多元產學計畫，與其他學校不同，臺科大特別重視半導體設備實作，並邀請前臺積電技術長楊光磊協助規劃半導體專業研發區域。該區域更鼓勵拆解與重新組裝設備，並進行材料創新測試。
