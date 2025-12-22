臺科大智慧電動車動力系統人才培育基地揭牌 八大專業實驗室培育高階研發人才

經濟部部長龔明鑫(左5)、技職司司長楊玉惠(右5)及多位產官學代表皆到場共同見證，展現臺灣在智慧電動車領域邁向嶄新階段。（圖：國立臺灣科技大學提供）

為推動智慧電動車技術研發與高階人才培育，國立臺灣科技大學獲教育部補助成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」，二十二日於華夏校區舉行揭牌典禮。經濟部部長龔明鑫、技職司司長楊玉惠及多位產官學代表皆到場共同見證，展現臺灣在智慧電動車領域邁向嶄新階段。臺科大將透過完整的學程規劃與產學合作機制，強化跨領域研發與技術整合，聚焦電動車動力系統和智慧車輛領域，拓展多元應用面向，致力提升產業競爭力並改善人才缺口。

基地以「跨領域合作、實務導向及產學接軌」為核心理念，整合臺科大機械、電子、電機、材料、資工等系所師資與研究能量，建構涵蓋電池應用、動力系統測試、智慧電控整合、人工智慧感測、邊緣運算、人機互動、智慧能源管理等八大專業實驗室，進行關鍵技術研究、模組開發與系統測試。基地規劃約二百四十坪空間，配備高規格軟硬體與實驗設備，提供學生從課程學習、實驗操作、車輛改裝到參與國際競賽(如FSAE學生方程式賽車)的完整歷程，培育具備電動車高階研發能力的人才。

此外，臺科大與明志科大、雲科大、崑山科大宣布成立四校智慧電動車聯盟，以臺科大為核心，串聯各校在能源電池(明志)、智慧座艙及自駕系統技術(雲科大)、晶片模組及充電樁研發製造(崑山)等領域的研究量能，形成跨校合作的技術與人才培育網絡。聯盟將建立產學資源共享機制，強化技術交流與設備/服務共用，並共提整合型合作計畫，讓各校研發成果可更加緊密地與產業需求接軌，加速技術落地與商品化，進一步提升台灣在智慧電動車產業的整體競爭力。

臺科大校長顏家鈺表示，人才培育基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整的學習訓練，藉由與產業的深度合作，學生將在智慧電動車領域發掘興趣、累積實力，進而成為推動臺灣智慧車輛產業發展的重要力量。

經濟部部長龔明鑫在致詞中表示，電動車發展是國際潮流，也是二０五０年淨零碳排政策的重要方向，而台灣在「三電」技術上具備優勢，也是台灣的機會。此次成立跨領域、跨校的聯盟，不僅著眼於單一技術突破，更強調智慧系統的整合發展，他也期待能夠持續串聯產學資源，強化人才培育，共同推動電動車產業發展。

教育部技職司司長楊玉惠指出，教育部四年投入二十四億元、已完成二十座人才培育基地的建置，其中電動車是跨領域的技術，很難由單一學校完成，所以由臺科大、明志科大、雲科大、崑山科大四所學校分別負責動力系統、電池技術、自動駕駛及充電樁等領域，建構「一條龍」的人才培育體系，期待透過跨校與產業資源共享、帶領電動車產業持續往前邁進。

此外，鴻華先進捐贈一輛電動車予臺科大，並開放原廠專屬車用電腦通訊介面，讓學生能讀取並分析控制器內部資訊，包括感測器訊號、錯誤碼、運作模式及相關數據，臺科大智慧電動車研發中心主任陳亮光指出，此舉不僅有助學生深入理解電動車核心技術，亦能透過車輛展示更清楚掌握電動車架構與配置，提升教學與實作完整性。