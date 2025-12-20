臺科大機械系與西門子、睿志科技產學合作

臺科大機械系、台灣西門子以及睿志科技產學聯盟合作備忘錄簽約典禮大合影。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學機械工程系、台灣西門子軟體工業股份有限公司，以及睿志科技股份有限公司正式啟動產學合作計畫。三方結合學術研究能量與產業實務經驗，共同推動智慧製造與數位轉型領域的人才培育與技術發展。

此次三方合作將聚焦於研究推動與人才培育的兩大面向。在研究推動上，共同投入智慧製造、數位雙生、工業四點零等前瞻議題，深化ＡＩ技術開發與實務應用。在人才培育部分，規劃契合實務需求的課程模組，使學生掌握數位設計、模擬與製造等核心工具。

臺科大王朝正副校長表示，臺科大向來以「務實致用」與「產學共創」聞名，我們深刻理解：人才是國家競爭力的核心，而國家級的產業升級，必然從大學現場開始。臺科大機械系長期深耕智慧製造、自動化與精密製造領域，持續導入前瞻技術以強化教學與研究實力。

台灣西門子軟體工業股份有限公司陳日告璋董事長指出，期望透過這次的三方強強聯手，達成深化前瞻技術研究，以及培育即戰力人才的目標。此次合作將引進西門子CAD/CAM/CAE全方位數位設計、加工與仿真工具，以及西門子TecnomatixR生產流程與工廠仿真解決方案。從產品研發設計端出發，一路串接至商品化量產階段，實現生產製造場域的數位雙生環境，助力學子掌握從設計到製造的完整數位化流程。

睿志科技林建信總經理表示，睿志科技是台灣西門子軟體工業三十年的合作夥伴，不僅累積眾多產業經驗，也成功輔導幾百家企業使用西門子數位孿生的解決方案。工具供應，逐步轉型為系統整合與產業解決方案提供者，近年聚焦智能製造、工業四點零及數位雙生（Digital Twin）等前瞻應用顧問服務。

臺科大機械系始終致力培育具備扎實工程理論、實作能力與創新思維的專業人才。借助西門子的全球領先技術資源，以及睿志科技的產業導入與顧問經驗，將打造更國際化、系統化的學習環境，強化學生接軌智能製造趨勢的能力。透過產、學緊密協作，期盼加速創新技術落地應用，提升臺灣製造業的智慧化與數位轉型動能，持續為產業培育具國際視野與競爭力的新一代工程菁英。