臺科大洪維松打造「黑色魔毯」 可一邊發電一邊淨水

洪維松教授(左)希望學生讓研究變成產品、登上舞台，甚至吸引企業合作。(臺科大提供)

洪維松教授領軍實驗室參加2025東元淨零碳排獎 獲得台灣組第一名，獲得獎金100萬元。(臺科大提供)

臺灣科技大學應用科技研究所洪維松教授團隊打造「黑色魔毯」，是可以「一邊發電、一邊淨水」的多功能石墨烯膜，這項技術以太陽能與海浪能驅動，只要有陽光與水波，就能同時產生乾淨的水與電力，洪維松教授團隊更將技術提升應用到模組化與低碳製程，開發的模組利於有充足陽光、水源近，但電力缺乏的離島、沙漠地區建立行動式「水電雙用系統」；以及低碳製程與低能耗操作，以符合淨零減碳趨勢，讓研究離產業實務應用更靠近。

研究團隊指出，這片被稱為「黑色魔毯」的石墨烯基薄膜，以四面佛（Phra Phrom）象徵整合四大環境功能：太陽蒸發、發電、污染降解與自清，呈現單一材料的多面向能力。洪維松教授說，希望讓一張膜成為能過濾、能發電、能感測的多功能平臺，這是未來綠能與智慧材料的跨界整合方向。

洪維松教授說明，這片薄膜就像一條「會呼吸的毛巾」：上層吸收陽光，把海水蒸成水蒸氣；下層隨著波浪震動發電。當陽光照射時，膜表面吸熱進行蒸發與淡化，將海水轉化為潔淨水；當海浪或風吹拂時，壓電結構會產生電流。如此，一張黑色薄膜便能在偏鄉、離島或乾旱地區同時解決「喝水」與「用電」問題。

白天時，這張膜吸收太陽的熱能，把海水加熱成水蒸氣，蒸氣再冷凝成乾淨的淡水，滴入收集槽中；夜晚或有海浪拍打時，布膜會隨著波動而「呼吸」，裡面的特殊材料會感受到壓力變化，轉換成電能。這就是所謂的「一膜雙效：上層造水、下層發電」。而且這張黑色魔毯還會「自我清潔」，不怕灰塵與鹽分堆積，長時間維持穩定效率。

「黑色魔毯」研究成果發表於國際頂尖期刊《Advanced Functional Materials》，並榮獲2022全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）、「2025淨零排放國際競賽」臺灣組冠軍及最佳人氣獎，日前更再度獲得中國材料科學學會「2025華立創新材料大賽」優選獎殊榮。