臺科大洪維松教授打造「黑色魔毯」 技術模組化與低碳製程實務應用

全球面臨能源短缺與水資源危機，臺灣科技大學洪維松教授團隊成功開發出「黑色魔毯」多功能石墨烯膜，能同時發電與淨水。此技術利用太陽能和海浪能，只需陽光和水波即可產生潔淨水與電力。該技術已發表於《Advanced Functional Materials》，並獲得多項國際獎項。

「黑色魔毯」象徵四大環境功能，洪教授希望將其打造成多功能平台，具備過濾、發電與感測能力。他形容膜如同「會呼吸的毛巾」，白天吸收陽光蒸發海水，夜晚或有波浪時則發電，解決偏鄉與乾旱地區的水電問題。

洪教授形容這片薄膜如同一條「會呼吸的毛巾」：「上層吸收陽光，將海水蒸發成水蒸氣；下層隨著波浪震動發電。」當陽光照射時，膜表面吸熱進行蒸發與淡化，將海水轉化為潔淨水；而當海浪或風吹拂時，壓電結構則會產生電流。如此一來，這張黑色薄膜便能在偏鄉、離島或乾旱地區同時解決「喝水」與「用電」的問題。

在白天，這張膜吸收太陽的熱能，將海水加熱成水蒸氣，蒸氣再冷凝成潔淨的淡水，滴入收集槽中；而在夜晚或有海浪拍打時，布膜會隨著波動而「呼吸」，裡面的特殊材料會感受到壓力變化，轉換成電能。這就是所謂的「一膜雙效：上層造水、下層發電」。此外，這張黑色魔毯還具備「自我清潔」的特性，能有效抵抗灰塵與鹽分的堆積，長時間維持穩定的效率。

在獲獎後，團隊迅速將技術進階至具有挑戰性的模組化設計，旨在為有充足陽光和水源但電力不足的離島和沙漠地區建立行動式「水電雙用系統」，並推動低碳製程與低能耗操作，以符合淨零減碳的趨勢，讓研究更接近產業實務應用。

在教學方面，洪維松教授特別強調「做得出來、測得出來、能複製」的實踐精神。他要求每位研究生必須製作出實際的原型，並與業界或現場測試相結合。「我希望學生能將研究轉化為產品，登上舞台，甚至吸引企業合作，」洪教授如是說。