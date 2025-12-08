臺科大舉辦國際永續電化學能源論壇 聚焦固態電池挑戰與下一世代儲能技術

國立臺灣科技大學永續電化學能源中心（SEED Center）於11月25日至26日舉辦「iSEED國際永續電化學能源論壇」，今年以「固態電池面臨的挑戰探討」為主題，邀集來自日本、加拿大、德國、韓國、中国及台灣的重量級學者與產業領袖，共同探討固態電池技術的材料突破、製程創新與產業化瓶頸，成為國內能源科技領域的重要交流平台。

論壇議程以四大核心領域展開，包括硫化物電解質、氧化物電解質、高分子複合電解質，以及材料模擬與製程工藝。主辦單位指出，今年特別強調互動式討論，讓與會專家能深入交換觀點，從實驗室研究到產業應用全面檢視固態電池发展的下一步方向，期望為全球能源轉型提供更安全、高效且永續的儲能方案。

本次論壇邀請多位國際知名講者分享研究成果與產業趨勢。其中，日本固態電池領域權威、東京工業大學教授菅野了次介紹LGPS硫化物固態電解質的合成方法、結構特性與離子傳輸機制，並說明相關材料在高導電性固態電池上的應用潛力。他也點出目前研究面臨的挑戰及未來可能的突破方向。

來自美國公司 QuantumScape 的副總裁 Dr. Cheng-Chieh Chao 則分享該公司備受關注的「陶瓷隔離膜 Cobra 製程」。他表示，新技術可使固態電池的熱處理速度較上一代加快25倍，同時降低設備占地，是邁向千兆瓦級（Giga Factory）量產的重要里程碑。他也展示最新一代陶瓷隔離膜，其厚度如髮絲般輕薄且具可撓性，能使固態電池能量密度突破300 Wh/kg，並可在12.2分鐘內完成80%快速充電，將大幅提升電動車的續航性能與安全性。

臺科大永續電化學能源中心長期投入電池儲能與氫能轉換技術研究，涵蓋先進材料設計、綠色製造與燃料電池等領域。校方表示，今年的 iSEED 論壇成功串聯國內外產學界，不僅掌握固態電池最新發展，也展現 SEED Center 在能源科技整合研究、人才培育與國際合作上的關鍵角色。