臺科大辦2025 D&AD 台灣展觀眾化身評審激發思辨力

▲今年以「Judging & be a judge」為主題，透過觀眾與作品之間的互動機制，打破傳統由專家單向評判的框架，讓所有觀眾都能親身參與的評選的過程。（圖：臺科大提供）

由英國知名設計組織D&AD發起、國立臺灣科技大學設計系主辦的「2025 D&AD台灣展」日前在臺科大大用工房展出，今年以「Judging & be a judge」為主題，透過觀眾與作品之間的互動機制，打破傳統由專家單向評判的框架，讓所有觀眾都能親身參與的評選的過程。只要走進展場並完成作品評分，皆可獲得一張象徵評審身分的證書，象徵每位觀展者都能以自己的視角重新定義作品的價值。

D&AD是全球創意界的重要風向指標，自一九六二年成立以來，以極具聲望的鉛筆獎聞名，包括木鉛筆、石墨鉛筆、黃鉛筆與黑鉛筆等獎項，被視為國際創意與設計界的最高榮譽。

D&AD台灣展策展人、臺科大設計系教授李根在表示，「設計不該只存在在象牙塔，應該是一場集體的觀看練習。」為此，展覽設計簡單易懂的投票與互動方式，讓首次接觸D&AD的民眾，也能快速掌握觀察作品的方式，進而在多元作品中對設計產生更深入的認識與尊重。

李根在強調，此次展覽的目的並非讓觀眾模仿專業評審，而是理解評審的觀看方式，引導觀眾開始關注作品背後的動機、脈絡與反思方式，進而成為具備觀察、批判與感受能力的觀察者。

此次展覽中，每位來賓都能獲得一張特別設計的評審邀請卡及評分貼紙，觀眾可依自身文化背景、價值觀與世界觀對作品進行評選。透過這些貼紙的選擇與標記，觀眾不僅參與作品評分，也以實際行動在展場中留下自己的觀看痕跡。展場動線也依照專業評審的評分流程規劃，讓觀眾能循序體會專業評審在決策時所經歷的比較、思考與選擇的過程，使整個展覽成為一個以觀看、討論為核心的互動場域。

「2025 D&AD台灣展」吸引香港理工大學的院長與教授、中國科大教授、專業設計師、本校師生、校外學生及一般民眾參與，累積參觀突破一千人次，展現臺科大在推動國際設計教育與創意交流上的重要角色，也實踐讓設計教育與展覽形式走向更開放、更貼近生活的理念，臺科大也期待藉由與全球設計界的持續互動，開啟更深層的交流，持續激發臺灣設計學子的思辨與創意能量。