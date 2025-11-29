臺科大通識抵萬金 頒獎

臺科大通識教育中心舉辦「114年度通識抵萬金」頒獎典禮，表揚在「通識課程心得徵稿」與「人氣通識教師票選」活動中表現優異的學生與教師。（圖：國立臺灣科技大學提供）

▲臺科大通識教育中心舉辦「114年度通識抵萬金」頒獎典禮，表揚在「通識課程心得徵稿」與「人氣通識教師票選」活動中表現優異的學生與教師。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學通識教育中心舉辦「一一四年度通識抵萬金」頒獎典禮，表揚在「通識課程心得徵稿」與「人氣通識教師票選」活動中表現優異的學生與教師。活動透過現場分享與教學回饋，呈現臺科大推動通識教育的成果，展現濃厚的人文與學習能量。

校長顏家鈺大讚「臺科大不能沒有通識教育課程，與其說是學校的綠葉，不如說是紅花般的存在。」通識教育不僅是專業學科之外的補充，更是培養理性思維與人文關懷的重要根基，他也感謝通識教育中心長期推動多元課程，協助學生在人文與社會領域中持續探索，也肯定所有投入教學與投稿活動的師生，使臺科大的學習環境更具深度與廣度。

在今年的「通識課程心得徵稿」活動中，學生的投稿展現豐富觀點與深刻省思，其中材料科學與工程系學生蔡幸霖以〈電影藝術賞析〉課程心得獲得第一名，「來臺科大三年，終於能從校長手中接過這個獎項，也感謝傅汝洋老師讓我能從不同角度欣賞電影。」第二名由化學工程系張雅筑獲得，她表示，張宏誠老師的〈性別與法律〉帶領學生突破框架，使她對性別有更寬廣的認知。在「人氣通識教師票選」方面，本年度中文通識課程的「人氣教師獎」由黃信洋、葉北辰、石美芳與謝璨羽老師獲獎；EMI通識課程的「文化共榮獎」則由彭溫雅老師的〈中醫學概論〉獲得；「永續發展獎」則頒發給指導〈文化遺產與永續發展〉及〈藝術與公共環境〉課程的林宜珍老師，這六位教師皆具有深厚的教學能力，課程內容也深受學生的喜愛。