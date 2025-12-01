臺科大電池健康監測與預警平臺 揪出電池出問題

王復民特聘教授榮獲「第22屆有庠綠色科技創新獎」，出席頒獎典禮照。(臺科大提供)

「2023年台灣電化學學會年會」王復民特聘教授（右）與學會理事長清大胡啟章教授（左）合照。(臺科大提供)

國立臺灣科技大學應用科技研究所特聘教授王復民研究團隊與國內電動機車大廠合作，建立「電池健康監測與預警平臺」，運用大數據與電化學量測技術，能在異常升溫或電阻突增前立即發出警訊，避免電池爆炸，同時讓電池可「用得久、用得安心」。

王復民教授指出，這套系統透過大量數據分析，追蹤電池在充放電、電壓與阻抗變化等參數下的健康狀況，並結合統計模型預測異常。研究核心在於「如何讓能量安全釋放、而非爆炸反應」，技術關鍵結合聚合物電解質設計與熱管理控制。

廣告 廣告

團隊也在國內電動機車品牌的電池網絡中驗證技術，王復民教授強調，產學合作的最大價值在於雙向學習，學界獲得真實環境數據，業界則提升產品安全與壽命。這項合作也讓臺科大學生能直接參與實務專案，將電化學理論轉化為工程應用。

王復民教授團隊的研究獲得「有庠綠色科技創新獎」與「2025淨零排放科技國際競賽」肯定。