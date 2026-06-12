臺科大首開高中進階課程 預修學分未來可抵免

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臺科大首開高中進階課程，吸引優秀高中職學生就讀。(取自臺科大網站)

國立臺灣科技大學115學年度將首度針對高中職學生開設「普通化學」、「普通物理」及「財務金融概論」三門「高中進階課程（AP課程）」，由雙北市教育局與合作的高中推薦學生，只要學生完成課程，就可獲得學分，未來無論是就讀臺科大或其他大學，都可以抵免學分。

國立臺灣科技大學表示，過去大學先修課程多以普通高中生為主，本次特別納入技術型高中學生，最為重點培育對象，「普通化學」、「普通物理」及「財務金融概論」三門大學的基礎課程，則是結合工程、科技、管理及跨域應用特色，讓高中職生，先掌握未來大學上課情形。

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臺科大教務長陳素芬表示，AP課程是希望提供優秀高中及技高學生在高中階段就可提前進入大學課堂，接觸大學學習環境，累積進階學習經驗，修讀完畢的學生，將由臺科大發予學分證書，未來如考取臺科大或其他大學，都可申請學分抵免。

陳素芬教務長表示，本次課程為確保學生都具有高度興趣，因此由合作的臺北市教育局、新北市教育局及與臺科大合作的臺北市北一、建中、附中、中山、景美、成功、松山、大同等8校及延平、新北市南山、再興、復興、靜心等5所私立學校，推薦優秀學生參與。

115學年度第一學期臺科大預計開設三門AP課程，每門課程均為3學分，需繳交學分費，招生對象為普通高中及技術型高中學生，每人限選修一門課程，每門預計招收50人，上課時間為平日夜間在臺科大上課，陳素芬教務長表示，第一學期先試辦開設這3門課，第二學期會視情況開設其他課程，建議以高三學生為優先。