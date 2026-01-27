臺科大高震宇讓沉默者在EMI課堂發聲 獲教育部肯定

臺科大高震宇老師(前左)的教學創新，讓學生上EMI課程不害怕。(臺科大提供)

國立臺灣科技大學醫學工程研究所副教授高震宇，針對全英語授課（EMI）環境下的學習痛點，設計創新教學計畫「讓沉默者發聲」，在課程中導入「粉筆談話法」、自製「發問小卡」與「討論小卡」及實施「小組角色輪換法」等多種教學策略，成功讓課堂上沉默不語的學生，提高了參與度，更達成100%修課學生願意再次修習EMI課程的成效，這項計畫也獲得教育部113年度「教學實踐研究計畫」中，工程學門績優計畫獎項。

廣告 廣告

高震宇表示，有一次Fulbright顧問觀課後的回饋指出，他用到很多教學技巧，與學生互動好，但都只跟前排「搖滾區」的學生互動，卻忽略了後面的同學，因此讓他反思，如何照顧到那些因語言焦慮而躲在角落的學生。

為了打破僵局，高震宇在「再生醫學技術」課程中導入「粉筆談話法（Chalk Talk）」，利用便條紙與Padlet等數位工具，讓學生在課堂最後15分鐘進行無聲討論，引導學生參與，而這種「先寫再說」的方式，讓對英文沒自信的同學也能在無壓力下貢獻專業見解。

另外，高震宇也針對學生在EMI環境中的恐懼，提出「英文只是工具，講錯也沒關係，能溝通就可以了」的觀念，且為了協助學生跨越心魔，設計多樣化的「教學鷹架」，例如提供學生自製的「發問小卡」與「討論小卡」，把學生從「焦慮」的環境下拉出來，讓他們進入「心流」，沉浸在學習中而忘記時間。

計畫中也實施了「小組角色輪換法」，透過定期輪換組長、紀錄員及資源管理員等角色，每位學生都可參與決策與表達，深化了學生的歸屬感與跨文化溝通能力。

透過這些策略，讓願意再次修習EMI課程的學生意願從86%大幅提升至100%。高震宇分享，曾有一位研究生報告時在臺上「卡住」五分鐘講不出話，但在持續的鼓勵與互動下，畢業前已能流暢地用英文進行學術辯論。