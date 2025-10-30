臺科大黃炳照 北科大李達生 獲114年國家產學大師獎

國立臺灣科技大學黃炳照教授

為了獎勵技專校院教師從事產學合作及技術人才培育，表揚成果足堪典範者，教育部今天（30日）公布114年度國家產學大師獎獲獎名單。今（114）年度共有2位教師獲得本項殊榮，都是在工程領域有傑出貢獻的教師，分別為國立臺灣科技大學黃炳照教及國立臺北科技大學李達生教授。

教育部表示，國家產學大師獎是由國家科學及技術委員會、經濟部、產業及全國技專校院依據「工程」、「電資」、「人文、設計、藝術」、「商管及民生」、「農業科學、生技及護理」等5項領域推薦技專校院教師，透過產官學界組成評選小組，嚴謹審視被推薦人近10年的產學合作計畫、專利及技術移轉的內容及效益，同時重視其專業技術人才培育的貢獻，評選出實務研發成果具原創性與前瞻性特色，且致力培養專業技術人才的技專校院教師。

國立臺灣科技大學黃炳照教授長期致力於電池與氫能燃料電池材料研發，率先提出「無陽極鋰電池」概念，成功開發具高能量密度、低成本且高安全性的電池技術，能量密度可達現有鋰離子電池的2倍，並發表約70篇相關論文，建立國際領先地位。此外，黃炳照教授亦提出高值化產氫電解技術，可降低產氫所需電力至傳統的三分之一，降低生產成本，且在電解水製氫過程中，使用綠色能源如太陽能、風能等錄色能源所生成的綠氫，可用於零排放燃料電池發電及工業氫的應用，進而降低二氧化碳排放。另近10年主持38件產學合作案，合作對象涵蓋臺灣主要能源與科技產業，像台塑、鴻海、中鋼、友達、明基、光寶等，且總計畫經費近億元，並取得59件發明專利，技術轉移簽約金額逾4,400萬元，對於推動產學合作有顯著貢獻。

黃炳照教授專注於電化學界面科學與能源材料研究，並將研究成果融入課程設計，藉由實驗課程訓練學生理論與分析應用能力，掌握學生學習問題並改進教學。同時黃炳照教授也熱心培育國內電化學能源領域高科技人才，亦指導學生藉由課程、研討會或競賽提升專業能力及競爭力。此外，黃炳照教授也積極與德國Martin Winter教授及國內學者推動臺德電池長期合作計畫，聯合30餘研究單位，成為國際電池研究合作典範，深化技術輸出與雙邊技術交流，對國家產業發展貢獻卓越。

國立臺北科技大學李達生教授研究聚焦於「節能減碳智慧化與AI導入」，將控制理論、資料科學、AI演算法整合至冷凍空調節能、儲能與建築智慧能源管理、與AI於高耗能工業製程中的應用。李教授開發的AI智慧燃燒控制技術，實際導入於宜蘭焚化廠，將AI技術運用於垃圾熱值分析及廢棄物清運稽核系統，有效控管垃圾進廠品質，提升燃燒穩定度及發電量、降低廢氣排放量，優化整體作業流程，使焚化效能提升至92%，該焚化廠亦榮獲環境部全國焚化廠查核評鑑特優獎。此外，李達生教授近10年共計主持55件產學合作案，簽約金額近3億元，技轉金額則逾千萬，與產業發展緊密連結。

李達生教授指導學生遍布能源科技、冷凍空調、智慧建築、資通訊與綠色製造等領域，其將AI導入能源系統為主題融入課程內容，讓學生可依興趣選擇AI模型建構、資料處理與設備控制模組設計等主題，於不同應用場域落實AI節能。近10年指導學生團隊獲得21項全國競賽獎項，如2024年「Trade Like a Pro模擬交易競賽」第3名、2022年「永續能源創意實作競賽」銀牌、2020年「太陽光電創新應用產品設計競賽」最佳特別獎等，讓產學合作、人才培育及資源整合發揮綜效。