臺科大3作品再奪德國紅點設計大獎 連五年居亞太第一

臺科大設計系丁逸在李根在副教授的指導下，以宏觀的視角串聯清境農場的人文與特色。(臺科大提供)

展覽和裝置作品（Exhibition and Installations）《留逝》以永續與情感為核心，打造可重複使用、兼具永續概念的沉浸式悼念場景。(臺科大提供)

書籍作品《染：記憶與技藝》以「泥染」為核心發想，呈現因時代變遷而逐漸被淡忘的天然染色技術之美。(臺科大提供)

臺科大設計系學生劉宥希(左)和陳虹菱(右)在唐玄輝、鄭洪和賴忠平三位老師的指導下，以作品《留逝》榮獲紅點設計概念獎。(臺科大提供)

臺科大設計系學生丁逸以清境農場為題，打造新品牌精神，成功獲得紅點設計大獎肯定。(臺科大提供)

臺科大設計系學生賴苡蕙(左)和蕭仲雯(右)在楊祖懷老師的指導下，以書籍作品《染：記憶與技藝》榮獲設計概念類（design concept）的最佳設計獎(Best of the best)殊榮。(臺科大提供)

國立臺灣科技大學學生今年（2025年）在德國紅點設計獎（Red Dot Award）表現亮眼，共有三件作品獲獎，包括一項最佳設計獎（Best of the Best）與兩項紅點獎（Red Dot Winner），不僅展現臺科大學生卓越的創意實力，也讓臺科大連續五年穩居紅點設計排行榜亞太第一。

臺科大今年在「設計界奧斯卡獎」之稱的紅點設計獎獲獎作品包含：泥染技藝串連土地文化的《染：記憶與技藝》（Memory and Craftsmanship）、互動設計重新詮釋華人告別文化的《流逝》（Lume），與以「家」為核心重塑清境農場品牌識別的《清境農場》（Cing Jing Farm）。

《染：記憶與技藝》由蕭仲雯與賴苡蕙共同創作，以天然泥染為核心，從土地記憶、匠師精神與技藝傳承三大面向切入，作品以「灰、紺、丹、柿、棕」五色架構章節，探討技法、紋樣與文創可能性，並以手工泥染布料製作書封，保留布料褶皺與自然紋理，打造一本易於理解泥染文化的入門書籍，同時也呈現這項逐漸淡出的傳統染色技術之美。

蕭仲雯與賴苡蕙表示，他們幾乎從零開始踏入泥染領域，從社區大學到匠師工作室，一次次實作染布、晾曬與拆封，見證技藝在未知中逐漸成形。蕭仲雯表示，這次創作讓她深刻感受到泥染與土地記憶的珍貴，也在未知與挑戰中不斷成長。賴苡蕙表示，身為外國人，能透過泥染深入理解臺灣文化是難得的經驗，也突破了自己原本能力的界線，她以能保存這項技藝為榮。

另外，由設計系學生劉宥希與陳虹菱創作的《留逝》，以告別式常見的花海與花圈為設計主軸，結合燈光與模組化花藝，打造可重複使用、兼具永續概念的沉浸式悼念場景。作品希望突破傳統喪禮的制式框架，讓儀式更具個人化，並透過互動花藝延伸家屬與逝者之間的情感連結。

設計系大四學生丁逸，以《清境農場》獲得品牌設計與識別類（Brand Identity, Brand Design）紅點獎，作品以「在綿延的懷抱中，尋找家的輪廓」為核心精神，重新塑造清境農場的品牌定位。透過視覺設計、包裝規劃及周邊商品整合，他將清境農場的人文歷史、綿羊意象與親子活動重新串連，呈現具故事性與溫度的品牌體驗。