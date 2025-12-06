臺科大USR行動工程師計畫 登大阪世博

臺科大行動工程師培育計畫學生(右)向參展民眾介紹多項跨國USR成果。（圖：國立臺灣科技大學提供）

國立臺灣科技大學「行動工程師培育計畫」受邀前往日本，與大阪工業大學共同於大阪世博會「Future Life Village」展區設立短期展位，展出臺科大在宜蘭、印尼、日本及越南等場域的USR國際行動成果，這是台灣唯一前往大阪世博展示的USR計畫，三天展期吸引超過六百名民眾參觀，展現臺科大在國際永續實踐上的高度能見度。

「行動工程師培育計畫」自教育部大學社會責任（USR）計畫支持推動以來，一直致力於結合跨領域專業與在地需求，引導學生走入真實社會場域，透過結合工程、設計、人文及管理等多元專業與創新思維回應地方問題，在環境改善、基礎建設、永續教育與跨文化交流等面向累積許多具體成果，讓學生能在跨文化場域中培養國際視野、實作能力與永續思維，展現新世代行動者從臺灣社區走向國際的能量。

大阪世博作為全球指標性的國際展會之一，各國皆以創新科技與永續行動為核心打造展區，提供跨國交流的重要平台。臺科大此次受邀展出，象徵USR行動成果獲得國際肯定，更是台灣唯一前往大阪世博展示的USRＲ計畫，提升台灣在全球高教永續領域的能見度。

此次活動也獲得臺科大校友總會的大力支持，多年來校友總會持續與行動工程師USR團隊攜手合作，今年陳漢威副理事長與蘇文旭秘書長更親自前往大阪，參與世博USR國際成果展。兩位校友代表不僅與日本夥伴及台日學生團隊熱烈交流，也肯定學生在跨國實踐展現的專業度與行動力，並承諾持續支持相關USR活動，協助拓展合作與資源連結。

透過展出，臺科大與大阪工業大學共同呈現多項跨國USR成果，以及促進國際學生文化理解的交流活動。展區中也播放多國場域的行動紀錄影片，讓民眾看見學生如何在陌生的文化環境中以工程技術、設計思考與團隊合作解決在地問題，凸顯行動工程師培育計畫「以知識轉化行動、以行動創造改變」的精神。

「行動工程師培育計畫」展現臺科大在培育跨域整合能力與永續實踐力人才的成果，拓展更多國際USR行動場域，讓學生得以在跨文化、多領域的真實環境中歷練與成長，成為推動永續發展與社會創新的新世代力量。也將秉持教育實踐的精神，持續培育具備全球視野與在地行動力的「世界級工程師」。