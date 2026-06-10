臺美共同辦理2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練

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為使我國核設施提升反制無人機系統相關專業知能，以降低核設施核子保安風險，並促進台美雙方核子保安技術交流，核能安全委員會與美國能源部國家核子保安局（DOE/NNSA）透過視訊方式，於六月九、十日連續兩天共同辦理「2026核設施反制無人機系統技術交流視訊訓練」。

本次訓練由美國核設施核子保安反制無人機專家擔任講師，我國則有清華大學、中央警察大學、內政部警政署保二總隊、台電公司（含各核能電廠）、國家原子能科技研究院，及核安會各業務組與輻射偵測中心等相關業務人員參訓。

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課程包含反制無人機策略與計畫擬定、美國國家層級反制無人機之體系架構，及新興無人機技術介紹等，以線上講授及個案討論等方式進行，研習過程互動討論熱烈，有助學員提升核設施反制無人機技術專業。

核安會表示，將持續透過台美交流機會，促進我國核子保安管制技術接軌國際，因應新興科技發展所帶來之核子保安威脅，提升我國核設施防護安全。