臺美合作 境外阻絕毒品

文：記者郭曉蓓

行政院長卓榮泰昨日出席「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」，並慰勞年節仍堅守崗位的海巡同仁。卓揆表示，此次有效阻絕大宗毒品於境外，展現行政一體效率及跨國合作成果，守護國人生命健康；為提升國家安全韌性，積極籌組強而有力、現代化的戰鬥部隊，保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式。

海巡署艦隊分署第5海巡隊會同調查局南部地區機動工作站，日前接獲美國緝毒局（DEA）提供的國際情資，請高雄地方檢察署指揮，會同相關執法機關，成功攔截坦尚尼亞籍「金昌隆」貨輪，查獲第二級毒品甲基安非他命約26.5公斤，及第三級毒品愷他命約1273公斤，成功攔阻毒品流入臺灣。

圖：行政院提供