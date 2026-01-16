【臺美完成貿易協議】成果近「FTA」 戰略夥伴定位成形

記者吳典叡／專訪

臺美關稅談判達成協議，臺灣經濟研究院院長張建一認為，談判結果不僅有利於高科技產業，對傳統產業更是一大利多；並強調，關稅談判成果加上建立雙向投資機制，實質上已接近「自由貿易協定（FTA）」，具有高度指標意義，顯示美國將臺灣視為核心戰略夥伴。

張建一指出，對此次結果感到「非常振奮」，因為臺灣是第一個爭取到半導體關稅最優惠待遇的國家，顯示美國已將臺灣視為核心戰略夥伴。因此，不僅高科技產業受益，傳統產業同樣迎來重大突破。

張建一表示，原本臺灣將對等關稅與232調查，視為重大不確定性甚至利空，如今不僅獲得最優惠盟國待遇，也建立「雙向投資機制」，並簽署投資合作備忘錄，實質上已接近FTA，具備重要指標意義。而包括歐盟、日本等其他國家未來可能提高與臺灣進一步合作的意願，這將有助於臺灣布局其他市場。

張建一坦言，關稅談判往往利弊各半。例如，臺灣進口美製車的關稅可能降至零，對消費者有利，但將對國產車造成壓力；受影響較大的為農業部門，但其規模相對較小，政府可透過救濟與補貼協助農民因應。

張建一強調，臺美關稅談判拍板後，由於傳統產業迎來重大突破，可望成為支持政府的重要力量，期盼協議能盡快塵埃落定，讓臺灣持續鞏固在全球供應鏈中的戰略角色。