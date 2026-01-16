【臺美完成貿易協議】賴總統：朝野攜手合作 推動國家整體發展

記者陳彥陵／綜合報導

總統賴清德昨日出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」，肯定中央地方團結合作，讓臺灣的經濟及產業蓬勃向前。臺美對等關稅談判已取得關鍵成果，將為臺灣半導體等產業創造更有利的全球布局條件；期盼不分中央地方、朝野黨派，共同推動臺灣經濟與國家整體發展。

賴總統提到，因應對等關稅，行政院編列930億元預算協助受影響企業，涵蓋金融支持、穩定就業、拓展國際市場與人才培育等面向。另每年持續編列逾百億元，推動中小企業數位轉型與AI導入，提升競爭力。「AI新十大建設」中亦以協助百萬家企業應用人工智慧為目標，並同步推動中小微企業因應淨零轉型挑戰。

賴總統進一步指出，臺美對等關稅終於底定；在對等關稅方面，臺銷美關稅降至15%，不疊加原「最惠國待遇」稅率，此條件與日本、韓國、歐盟相同。

再者，232條款關稅優惠，臺灣也已成功爭取到美國的支持，包括半導體、半導體衍生品，在一定額度內免稅，額度外享有最優惠的待遇；也就是說，沒有其他國家得到比臺灣更好的關稅，以確保臺灣未來半導體產業持續發展。其他包括汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也獲得最優惠待遇。

另外，美國政府已同意協助臺灣取得土地、水電等基礎設施，讓臺灣企業赴美投資時能順利發展並形成產業聚落，更便利地與美國研發設計公司合作，及接軌美國廣大市場，進一步讓我國半導體、資通訊（ICT）及電子製造服務（EMS）等產業融入美國的產業結構。

最終，不僅臺灣「國家隊」投資美國，美國「國家隊」同時也將來臺投資，是彼此互惠的合作關係，對臺灣的國防科技、次世代通訊、安控、軍工、人工智慧、半導體、生技與醫藥等產業有莫大助益。有助於臺灣企業立足臺灣、布局全球、行銷全世界，產業也會持續蓬勃發展。

賴總統呼籲，無論經濟發展或國家發展，都應不分朝野、不分彼此，大家攜手合作，相信臺灣一定會更好。

