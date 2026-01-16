【臺美完成貿易協議】關稅15%不疊加 232條款最惠國

記者吳典叡／綜合報導

臺美關稅談判結果底定，達成包括對等關稅調降為15%且不疊加等多項談判成果，並成為全球第一個預先取得232條款半導體關稅優惠模式的國家，雙方共同簽署投資合作備忘錄（MOU）。行政院長卓榮泰肯定團隊達成預期目標，強調我國將以「臺灣模式」與美方進行供應鏈合作，達立足臺灣、布局全球、行銷全世界的目標。

打造「臺灣模式」 接軌美國市場

由行政院副院長鄭麗君率領的我方談判團隊，昨日與美國商務部長盧特尼克等人進行談判總結會議後，在駐美代表處說明談判結果，宣布對等關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232條款關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係等多項預定目標。

鄭麗君表示，此次是以「臺灣模式」與美磋商供應鏈合作，最重要的戰略目標是臺灣科技產業的延伸與擴展。特別是臺灣是美國第6大貿易逆差國，逆差中有高達9成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，依據談判內容，我國半導體產業鏈將進軍美國。此外，我國也是全球第一個預先取得優惠模式的國家，減少了政策發展過程中高科技產業的不確定性。

鄭麗君進一步表示，若美國未來制定232條款相關關稅，將提供赴美投資企業享有2.5倍產能零關稅的配額，以及配額外15%的優惠關稅；其中，倘若屆時半導體關稅稅率低於15%，也將會從其低。她也指出，臺美對等貿易協議將為在美投資設廠企業提供原物料、設備、零組件等豁免，這代表美國若制定232條款關稅，將提供我國優惠模式。

對於關稅談判結果達成4項預期目標，卓揆發表談話時表示，對等關稅降至15%且不疊加，我國成美國主要逆差國中享有最優惠關稅待遇國家，凸顯美將臺視為重要戰略夥伴。此外，爭取半導體、半導體衍生品關稅最優惠待遇，同時也取得汽車零組件、木材家具等232項關稅最優惠待遇，其中還包括航空零組件其中的鋼、鋁、銅衍生產品也是零關稅。

建立雙向投資 強化高科技合作

對臺美「臺灣模式」的供應鏈合作方式，其中2類投資包含臺灣企業自主投資2500億美元，以及政府由信保基金提供2500億美元授信額度；其中，以對外投資根留臺灣的方式，可進一步達到立足臺灣、布局全球、行銷全世界的目標。談判結果臺美高科技領域將相互投資，並確立臺美全球AI供應鏈戰略夥伴關係，就結果來看是擊出一支漂亮的「全壘打」。

經濟部長龔明鑫表示，談判結果協助產業取得公平競爭機會，未來將有利於對美出口金額提升。根據經濟部推估，5奈米以下半導體的先進製程，2030年時臺灣與美國的產能大約是85%對15%，2036年則大約為80%對20%，顯示未來臺灣是全世界半導體及AI生產國，美國則為全球最重要AI應用中心，臺美將形成戰略性夥伴關係。

臺美關稅談判結果底定，達成包括對等關稅調降為15%且不疊加等4項目標，總統賴清德強調將為臺灣半導體等產業創造更有利的全球布局條件，期盼中央地方、朝野黨派攜手合作，共同推動臺灣經濟與國家整體發展。（AI生成圖片）

臺美雙方簽署MOU後合影，由左至右為：AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表署葛里爾大使、美國商務部部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、政委楊珍妮、駐美代表處俞大㵢大使。（行政院提供）