臺美對等貿易協定 進入最後程序階段

記者吳典叡／臺北報導

針對「臺美對等貿易協定」（ART）簽署後，美製車進口是否零關稅等市場開放議題，經濟部貿易署昨日指出，ART簽署進入最後程序階段，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。

臺美關稅談判已達成臺灣對等關稅調降為15%，且不疊加原有最惠國待遇稅率、半導體與半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及臺灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元企業授信額度等共識，正等待簽署ART。

對於各界關注美製車是否零關稅，以及農產品市場開放議題，貿易署副署長胡啟娟昨日出席「2026年臺灣燈會TECH WORLD館」記者會後表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰近日已對外說明，目前仍依既定節奏進行中。至於未來是採取「非全面開放」，或有條件、有標準方式處理關稅與市場開放問題，目前仍處於最後程序階段，相關細節須與美方持續討論協商；由於談判內容涉及層面廣泛，俟簽署ART後，將由談判團隊適時公布。