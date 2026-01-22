臺美教育倡議第5次高層對話 訂定3年教育合作策略

記者吳典叡／臺北報導

外交部今（22）日舉行「臺美教育倡議」第5次高層對話成果說明會，雙方達成共識，訂定一項為期3年的教育合作策略、建立機制以加強臺灣大專院校與美國組織機構之間的合作，同時，也探討擴大地方層級交流的機會。

「臺美教育倡議」第5次高層對話今日登場，由外交部次長陳明祺主持，出席人員包括國安會副秘書長趙怡翔、美國國務院東亞暨太平洋事務局副助卿孔如璞（Robert T. Koepcke）、美國在臺協會（AIT）副處長梁凱雯（Karin M. Lang）、執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、教育部政務次長劉國偉及僑務委員會副委員長李妍慧等人雙方與會代表出席。

廣告 廣告

陳明祺表示，在此次的對話中，臺美雙方達成共識，深化教育合作，且未來合作將優先聚焦4大面向，首先，是建構具競爭力的雙邊人才培育體系，其次，是深化華語教育與跨文化影響力，並在臺灣推動雙語教育政策的同時，也提升英語教學品質；此外，雙方也將攜手拓展雙方教育合作平臺。

劉國偉表示，紐約州於2023年成為美國第一個承認我國華語文能力測驗成績的州政府，迄今已有多達28個州都予以認可，希望未來我國華語文能力測驗成績在美國任何一州都會是有效證明。

李妍慧指出，目前全球已有94間臺灣華語文學習中心（TCML），其中，在美國佔比最多，美國20個州共設有64間TCML；展望未來，期許在美國的TCML數量及教學品質都能持續提升。

「臺美教育倡議」第5次高層對話成果說明會登場，雙方達成共識，訂定3年教育合作策略。（記者吳典叡攝）