臺美深化災防合作 AIT出席消防首長國際研討會共促災防韌性

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▲大合照

【記者 高鐿玲／新北 報導】消防署今（12）日於台北矽谷國際會議中心舉辦「消防首長國際研討會」，內政部長劉世芳及美國在台協會（AIT）組長王競時共同出席。劉世芳部長指出，近年全球情勢快速變化，除天然災害威脅外，灰色地帶活動、錯假訊息及認知作戰等非傳統威脅，透過美方專家經驗分享，強化中央、地方治理知能，才能提升因應極端災害的整體韌性。

▲會報召開情形

本次高峰會由美國在台協會（AIT）組長王競時出席開幕式並致詞，展現臺美持續深化災害防救、人道援助及韌性建構合作夥伴關係。劉世芳部長表示，臺美長期於災害管理及應變領域維持密切交流，雙方透過經驗分享與合作交流，共同提升面對複合式災害與新型態威脅之應變能力。

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劉部長也感謝花蓮縣消防團隊，運用無人機成功完成此次馬太鞍溪救援任務，更指出消防體系作為第一線應變單位，除肩負傳統災害搶救任務外，也須持續強化跨域合作協調與國際交流，以提升整體社會防衛韌性。

▲劉部長致贈紀念品予AIT王組長

本次國際研討會匯集各消防首長、美國專家，課程聚焦於「灰色地帶活動（Grey Zone Activity）」及「危機溝通（Mis/Disinformation）」兩大主題，期透過國際專家經驗分享，協助消防首長建立面對複合式風險之戰略思維與應變能力。（照片消防署提供）