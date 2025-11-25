臺美深化華語教育合作 2025ACTFL年會臺灣館亮相

美國語言教育界年度盛會—2025年全美外語教學協會（ACTFL）年會在美國紐奧良（New Orleans）登場。今年由教育部補助高等教育國際合作基金會統籌策展，偕同僑務委員會、國家華語測驗推動工作委員會、學術交流基金會及多所大專院校與產業單位，共17個代表團隊盛大參展。

本屆亮點為首度邀請國立故宮博物院及國立傳統藝術中心參與年會，透過文化與語言教育並進的策展理念，展示臺灣多元深厚的文化底蘊，打造更具深度與魅力的華語學習體驗。展館設計融合傳統與現代意象，呈現「學華語・來臺灣」的品牌精神，吸引美國教育界及語言學習者高度關注。

此行高教基金會與全美外語教學協會共同舉辦 「教育成果展示會：ACTFL–臺灣合作夥伴與資源分享」，邀請ACTFL主席 Milton Alan Turner與執行長 Larry Paska發表專題演講，分享臺美合作計畫的最新成果與未來方向。活動為雙方教育界的重要交流平臺，展現ACTFL與臺灣在語言教育推廣與專業資源整合上的緊密合作關係。

在「臺美教育倡議合作架構」下，教育部與美國在台協會（AIT）共同推動雙邊教育交流，舉辦「臺美華語教育交流座談會」。座談會邀請美國國務院東亞及太平洋事務局新聞與公共外交主任 Ragini Gupta、駐休士頓台北經濟文化辦事處副處長陳育仁蒞臨致詞，並邀集全美各州語言主管理事會（NCSSFL）現任會長 Melissa Monroe、Xavier University of Louisiana 學術副校長 Marguerite S. Giguette，以及實踐大學國際暨兩岸事務副校長郭壽旺、駐美國代表處教育組組長周慧宜，共同探討如何在「臺美教育倡議」的框架下，打造更完善的全球華語學習生態系。

高教基金會執行長林子斌表示，在「臺美教育倡議」及行政院「華語教育2025計畫」支持下，「臺灣優華語計畫」已促成我國23所大學與美國79所大學建立校對校合作關係，並在美國設立7所華語文學習中心，提供系統化的教學支持與師資培育。