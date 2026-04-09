臺美瓜首度合辦「全球合作暨訓練架構」海外活動 強化資安韌性

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出席GCTF活動之台灣、美國、瓜地馬拉及日本等理念相近國家政府官員與資安技術專家合影(外交部提供)

我國駐瓜地馬拉大使張俊菲致詞(外交部提供)

我國及美國駐瓜地馬拉大使館與瓜國政府合作，在瓜地馬拉市首度舉辦「全球合作暨訓練架構（GCTF）海外工作坊：強化資安韌性與數位基礎建設」（Strengthening Cybersecurity Resilience and Digital Infrastructure）國際研習營。活動聚焦探討如何建構安全的數位環境，共同因應資安技術風險，並提升瓜國整體數位安全。

外交部表示，本次活動邀集來自臺灣、美國、瓜地馬拉及日本等理念相近國家的產官學界約100位專家與會，研討議題包括「電信產品低成本背後的風險評估」、「高韌性數位基礎設施建構」及「區域網路安全跨國合作」。透過實務經驗交流，強化與會人員對關鍵基礎設施防護的專業能力。

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我國駐瓜國大使張俊菲致詞表示，臺灣位處全球數位防護前線，具備豐富的實務經驗與科技創新能力，並持續透過GCTF平臺分享資安治理經驗；臺灣將與美國等理念相近國家攜手，協助友邦瓜地馬拉建立透明且具韌性的數位基礎建設。美國駐瓜國代辦巴瑞特（John M. Barrett）也強調，深化區域資安合作對提升數位透明度至關重要。

外交部指出，「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年成立以來，已成為促進國際專業交流與能力建構的重要平臺。本次首度在瓜地馬拉舉辦資安主題活動，展現臺灣積極協助中南美洲夥伴提升資安韌性與數位治理能力的承諾。