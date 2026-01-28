臺美經濟夥伴對話達7共識深化雙邊關係

台美雙方簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，經濟部長龔明鑫（右一）、美國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左一）見證。（圖：經濟部提供）

臺美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議圓滿落幕，雙方針對促進AI供應鏈發展、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、高科技人才培育、台美在第三國合作及雙邊經濟合作等七領域深入討論並達成共識，持續深化台美關係。

經濟部長龔明鑫與美國國務院負責經濟成長、能源及環境事務次卿Jacob Helberg完成第六屆「台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議，這也是自二○二○年首屆EP-PD以來，雙方主談人首度實體會面對談。

經濟部指出，此次會議是川普總統就任後雙方首度舉行EPPD對話，雙方均對此次會議的舉行表示歡迎，認為這是深化經濟合作並強化兩國經濟體間穩健夥伴關係的重要契機。另自二○二○年首屆EPPD以來，雙方已接續舉行六輪對話，本次對話會議是川普總統去年就任以來，雙方首次召開EPPD對話。

雙方於本次會議均認同台海和平穩定，攸關全球經濟安全與繁榮，並在會中簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯台灣在全球AI供應鏈的重要性。雙方將就重要合作議題成立工作小組，以持續對話並擴大合作成果。

確保AI供應鏈的安全：雙方同意促進台美企業在AI科技及先進機器人的夥伴關係，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的應用，以及研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

數位基礎建設：雙方支持透過探索低軌衛星合作，海底電纜安全、強化資通訊基礎建設，以及促進雙方在產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術等供應鏈合作，提升台灣數位基礎建設的韌性。

關鍵礦物供應鏈：雙方同意強化在關鍵礦物採礦、提煉、探索礦源等領域之合作，並促進電子廢棄物回收等技術交流，以協力提升供應鏈韌性。

無人機供應鏈：雙方同意透過無人機認證促進市場進入及商業發展，並共同打造台美無人機合作的非紅供應鏈。我工業技術研究院於會前與美國無人機產業協會簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，將有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，促進美台無人機合作。

高科技人才培育：台美雙方將續透過EPPD等平台加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作架構交換意見。

台美在第三國合作：除在我友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升台灣應對經濟脅迫之整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性之夥伴。

雙邊經濟合作：雙方同意在投資審查、儘速解決雙重課稅問題等議題持續強化合作。