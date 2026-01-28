臺美經濟繁榮夥伴對話成果豐碩 深化各領域合作

記者吳典叡／臺北報導

第6屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」於1月27日在華府舉行，外交部今（28）日指出，此次會議雙方均認同臺海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間並簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯臺灣在AI供應鏈的重要性；臺美雙方均認為這屆對話成果豐碩，期盼持續透過該機制深化各領域合作，共同增進人民福祉與經濟繁榮。

外交部表示，臺美EPPD高層會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談；我方實體與會官員另包括外交部政務次長陳明祺、數發部政務次長侯宜秀、教育部政務次長劉國偉、工研院長張培仁及國科會等部會資深官員與專家。同日並召開工作階層會議，就推動各項合作進一步交流。

外交部說，此次會議雙方均認同臺海和平穩定攸關全球經濟安全與繁榮，會議期間並簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，彰顯臺灣在AI供應鏈的重要性。未來雙方也將就重要合作議題成立工作小組，以持續探討可深化供應鏈安全及強化關鍵基礎建設的作為，共建更安全、繁榮及以創新驅動的臺美夥伴關係。

外交部指出，這屆EPPD會議就「人工智慧（AI）供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才培育、臺美在第三國合作、雙邊經濟合作」等議題進行討論。其中，在「確保AI供應鏈的安全」方面，雙方同意共同盤點臺美企業在AI科技堆疊套案及先進機器人的夥伴關係，研議提升供應鏈資安韌性合作，並推動可信賴的正體中文語料庫在大型語言模型（LLM）的發展與應用，共同形塑多元開放特色的主權AI資料基礎，並研議在第三國合作推動可信賴AI系統。

在「數位基礎建設」方面，美國支持臺灣探索創新的通訊技術，以作為多方增強通訊韌性的一環。臺灣也將探索與美國低軌衛星供應商合作，並與美國共同探索與友盟國家在海底電纜及資通訊基礎建設等領域提升可信賴連結的合作。雙方另同意以既有「臺美5G供應鏈合作平臺」機制，促進雙方產業開放網路、次世代通訊（如6G）技術、供應鏈實質合作，以及拓展國際網路通訊基礎建設市場。

另外，在「關鍵礦物供應鏈」方面，雙方同意強化在關鍵礦物採礦、加工等領域合作，以及促進臺美在關鍵礦物提煉及電子廢棄物回收等的技術交流，提供夥伴國家高標準替代方案，共同建立臺美供應鏈韌性。

在「無人機供應鏈」方面，雙方同意共同合作促進無人機的商業發展、法規遵循與認證及共同生產，以打造臺美無人機合作的非紅供應鏈。我國工業技術研究院並於會前與美國無人機產業協會（AUVSI）簽署Green UAS授權評鑑及服務協議契約，有助推動我國無人機產業導入國際認證機制，帶動國內相關供應鏈升級與整體產業發展。

至於在「高科技人才培育」方面，臺美雙方將續透過EPPD等平臺加強協調，共同推進AI人才技術發展和培育工作，並就AI Academy合作框架交換意見。

此外，在「臺美在第三國合作」方面，除在我國友邦的合作，雙方同意探索在菲律賓及拉丁美洲等共同優先區域進行合作計畫。美國將持續提升臺灣應對經濟脅迫的整備程度，並支持其具潛在經濟脅迫脆弱性的夥伴。而在「雙邊經濟合作」方面，雙方同意在投資審查及儘速解決雙重課稅問題等議題上，持續強化合作。

外交部強調，臺美自2020年召開首屆「經濟繁榮夥伴對話」，迄今已接續舉行6輪對話，此次對話特別邀集各部會高階資深官員共同赴美實體與會，彰顯臺美持續發展全方位且緊密的夥伴關係，雙方均認為這屆對話成果豐碩。

臺美雙方簽署「矽盛世宣言及臺美經濟安全合作聯合聲明」，由經濟部長龔明鑫（右1）與美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左1）共同見證。（外交部提供）

美國國務院經濟事務次卿Jacob Helberg（左3）與經濟部長龔明鑫（右3）及我方與會官員合影。（外交部提供）