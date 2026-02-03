【「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會】臺美簽署《矽盛世宣言》 強強聯手緊密共生

記者吳典叡／臺北報導

外交部長林佳龍昨日於「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會中指出，EPPD最重要成果，是臺美簽署《矽盛世宣言》及《臺美經濟安全合作聯合聲明》，凸顯臺灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現臺美間的共生夥伴關係。

林佳龍表示，外交部在EPPD會中提出臺美雙方於拉美等友邦及菲律賓等第3國的具體合作方向與規劃，獲得美方正面回應。而此次簽署《矽盛世宣言》及《臺美經濟安全合作聯合聲明》，凸顯臺灣在全球AI供應鏈中的關鍵角色，也展現臺美之間緊密的「共生夥伴關係」。

林佳龍指出，臺灣具備世界級製造實力與高度成熟的供應鏈整合能力，美國擁有無可取代的創新生態系及關鍵核心技術，強強聯手，將可把技術、資金及人才更緊密地串連起來，不但有助臺灣供應鏈廠商布局美國市場，形成產業聚落，也能充分展現AI供應鏈垂直整合的競爭優勢。

林佳龍強調，外交部將持續與美國政府保持緊密溝通與協調，以臺灣模式對接美國各項經貿科技政策，建立更具延續性的臺美合作，並透過行政院經濟外交工作小組及臺美經貿工作小組等機制，與相關部會共同深化雙向投資，與「矽盛世」倡議形成相互加乘的連結，壯大臺灣產業的國際影響力。

