【「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會】賴總統：三大戰略深化合作 引領繁榮

記者吳典叡／臺北報導

總統賴清德昨日召開「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會時強調，臺灣不僅加強與美國合作，也持續深化與各國的經貿夥伴關係，政府將繼續以「深化臺美經貿」與「建立科技多元布局」兩大目標，讓臺灣產業能更進一步「立足臺灣、布局全球、行銷全世界」，相信能與民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮。

科技多元布局 強化供應鏈安全

上週，第6屆臺美「經濟繁榮夥伴對話（EPPD）」會議在美國華府舉行，賴總統昨日特別向國人說明，此次對話議程聚焦供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第3國合作及雙邊合作四大支柱，未來雙方合作將朝強化經濟安全、打造創新經濟及發展繁榮未來等三大戰略方向前進。

賴總統指出，上週的臺美經濟對話會議是美國總統川普第2任期首次召開EPPD會議，且是2020年首屆以來，雙方主談人首度實體面對面對談，對臺美關係意義重大；對話主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第3國合作及雙邊合作四大支柱，據此進一步歸納出臺美未來合作三大戰略方向。

首先是強化「經濟安全」。賴總統說，面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業愈來愈重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。本屆EPPD會議，臺美簽署《矽盛世宣言》及《臺美經濟安全合作聯合聲明》，具體展現臺美攜手強化經濟安全的共同承諾，未來將一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

其次，打造「創新經濟」。臺灣具有世界級製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，臺美正好能形成最具戰略互補的夥伴。透過對話，將共同打造創新經濟，針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保臺美夥伴關係。

第三是發展「繁榮未來」。賴總統指出，本屆議題涵蓋AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第3國合作等多項領域，相關成果清楚顯示臺美合作是全方位、跨領域的深度鏈結，臺美正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴總統表示，臺灣會加速對接國際標準的經貿規範，建立具備可預測性與透明度的法制環境，並在互信、互利的基礎上，深化與美國的產業對接，共同打造具備韌性與競爭力的全球供應鏈網絡。

賴總統強調，執政團隊將繼續以深化臺美經貿與建立科技多元布局為兩大目標，讓臺灣產業能更進一步立足臺灣、布局全球、行銷全世界；期盼後續立法院審議臺美關稅協議，能秉持專業、依法審查，共同守護這份得來不易的談判成果。

賴總統昨日召開「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會，向國人說明此次議程聚焦於供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第3國合作及雙邊合作四大支柱。（記者吳典叡攝）