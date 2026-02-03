【「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會】龔明鑫：臺灣將成美推動AI革新關鍵夥伴

記者吳典叡／臺北報導

總統府昨日召開「臺美經濟繁榮夥伴對話」記者會，經濟部長龔明鑫指出，隨著臺美在會中簽署《矽盛世宣言》及《臺美經濟安全合作聯合聲明》，臺灣將成為美國推動AI革新製造業過程中的關鍵夥伴。

龔明鑫表示，臺美雙方簽署EPPD相關聯合聲明，該聲明戰略意義在於，美國藉此把臺灣納入運作，彰顯臺灣是美國強化AI與經濟安全的重要戰略夥伴關係，其內容重點在於隨著AI加速革新，臺美雙方都有認知要加速供應鏈夥伴關係。

廣告 廣告

龔明鑫說，此次EPPD有四大支柱，第一支柱為供應鏈安全的戰略對接，確保AI供應鏈安全及數位基礎建設，包括海底通訊和低軌衛星及無人機合作；第二支柱是關鍵礦物合作；第三支柱為臺美在第3國合作；第四支柱則是雙邊經濟合作，包括避免雙重課稅有其必要性和急迫性。

龔明鑫表示，臺灣在AI供應鏈中的強項是半導體與伺服器，未來在《矽盛世宣言》運作中，政府和廠商會扮演關鍵角色，並已成立工作小組，將相關計畫具體化。

至於無人機合作，龔明鑫說，雙方同意在無人機的商業發展、共同生產及法規與認證上持續合作。工研院於EPPD會前與美國無人機產業協會簽署「Green UAS」授權評鑑與服務協議，經由通過Green UAS認證，無人機產品在臺美市場進行商業銷售與合作，後續將進一步探討進入美國國防體系「Blue UAS」的可能性。

針對第二支柱關鍵礦物合作，龔明鑫說，雙方高度重視稀土供應鏈的安全與韌性，經濟部正支持工研院投入稀土自主研發與實驗線技術，並將需求由3分之1提升至可滿足約50%需求，預計3年內建置試量產線；美國認為若此量產模式成熟，可複製至其他國家，協助強化全球稀土供應鏈安全。

經濟部長龔明鑫指出，隨著臺美簽署《矽盛世宣言》及《臺美經濟安全合作聯合聲明》，臺灣將成為美國推動AI革新製造業過程中的關鍵夥伴。（記者吳典叡攝）