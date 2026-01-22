臺美經貿談判獲階段性成果 卓揆勉完成「臺美對等貿易協定」簽署

記者郭曉蓓／臺北報導

臺美經貿談判獲階段性成果，行政院長卓榮泰今（22）日主持行政院會表示，我國談判團隊已順利簽署「臺美投資合作備忘錄（MOU）」，並期勉爭取時間完成「臺美對等貿易協定」簽署，他要再次感謝所有談判團隊同仁及各部會首長共同付出，促成今日階段性的成果。

卓揆在院會中表示，行政院副院長鄭麗君、政務委員兼經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮共同領軍的國家談判團隊，歷經長達9個多月與美方磋商及會談，已順利簽署「臺美投資合作備忘錄（MOU）」，期間各部會首長召開無數次會議，相關同仁備足充分資料、擬定各種因應方案，尤其是經貿談判辦公室全體同仁在楊珍妮帶領下，可說日日夜夜辛勞投入。

卓揆指出，未來仍要與美方進一步簽署最關鍵的「臺美對等貿易協定（ART）」，後續還須經過國會相關程序，因此仍有許多必須努力的事務，必須爭取時間。他再次感謝鄭麗君、楊珍妮、所有談判團隊同仁及各部會首長共同付出，促成今日階段性的成果。

行政院長卓榮泰今日主持行政院會，感謝臺美經貿談判取得階段性成果，並期勉爭取時間完成「臺美對等貿易協定」簽署。（行政院提供）