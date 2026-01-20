【臺美關稅底定】續洽簽ART 助經貿全面接軌國際

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院副院長鄭麗君率團赴美關稅談判取得重大成果，行政院昨日舉辦說明記者會。鄭麗君表示，「臺美對等貿易協定」（ART）預計數週後簽署，文本將送立法院審議，政府盼以臺灣模式支持產業國際布局，在美國進一步擴大產業實力；行政院長卓榮泰則指出，政府已啟動民眾與產業溝通，也請金融機構主動提供業者金融支持服務，後續盼國會能完全掌握正確資訊，讓行政、立法2院在對等關係下展開合作。

半導體獲最惠關稅待遇

廣告 廣告

卓揆表示，談判過程中，副總統蕭美琴提出「黃金計畫」，成功讓美方迅速掌握內容重點，後續由鄭麗君再提「臺灣模式」，一部分是臺灣企業自主直接投資2500億美元，另一部分是政府建立信用保證機制，支持金融機構提供上限2500億美元的融資額度，並非企業投資額度，不能再加總成5000億美元，以免造成後續談判困擾。

鄭麗君表示，臺灣確定獲得最優惠待遇，包括對等關稅降為15%且不疊加，是美國主要逆差國中最惠待遇，與歐盟、日本、韓國稅率相同；美國232調查下的半導體及其衍生品相關關稅，雖尚未正式底定，但美方承諾會給臺灣最優惠待遇，是全球第一個優先取得半導體關稅免稅配額，以及配額外的最優惠稅率。

鄭麗君表示，經過此次談判，臺灣的稅率將與主要競爭國拉到齊平，位於相同立足點，有利於傳統產業輸美的競爭力，包括工具機、機械產業等。至於半導體關稅部分，無論如何，臺灣確定取得「配額內免稅、配額外仍然享有優惠關稅」的最惠待遇，若屆時優惠關稅稅率小於15%，也有「從其低」的但書。

以保護國家利益為出發點

針對協議簽署進度，鄭麗君表示，此次也在美國商務部簽署「臺美投資MOU」，並確認數週後，將再和美國貿易代表署簽署「臺美對等貿易協定」，2份協議都簽署完成，即完成最後一哩路。協議內容包括關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會等相關議題，也包括雙向投資，除了臺灣對美擴大投資，美方也承諾擴大在臺投資。

卓揆表示，臺美談判準備的條文內容，和其他國家比較確實豐富、面面俱到，外界認為臺灣已取得較好的戰略地位，但後續還有貿易協定要談判。依條約締結法協定需要國會同意，政府將向國會說明，此次談判完全秉持國家利益、保護產業利益為出發點、維護民眾健康、糧食安全等目標，期待國會在正確資訊下對等溝通，透過進一步真誠合作，才能讓國家前進。

針對美國最高法院預計發布下一批裁決，其中包括川普政府對全球加徵大規模關稅合法性問題，卓揆表示，俟判決確定後，政府才有磋商、因應的可能性。

行政院舉辦「臺美關稅談判說明記者會」，說明赴美關稅談判取得重大成果。（記者郭曉蓓攝）