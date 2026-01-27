臺美關稅底定 賴總統盼國會挺成果

記者陳彥陵／臺北報導

總統賴清德接受媒體專訪時表示，臺美關稅正式底定，臺灣輸美產品關稅降至15%且不疊加，能為我國產業爭取與日、韓等國相當的貿易條件，有助提升整體競爭力，穩定就業環境，並為中小微企業長期發展奠定基礎。

賴總統日前接受民視《台灣最前線》節目專訪並於昨晚播出，節目中，賴總統赴臺中神岡區實地走訪伯鑫工具公司。賴總統指出，過去臺灣對美出口關稅普遍高於日本、韓國及歐美國家，對傳統產業與中小微企業造成不小壓力；此次談判在行政團隊通力合作下，關稅自最高32%逐步調降，最終底定為15%且不疊加，不僅大幅降低不確定性，也讓臺灣正式與日、韓、歐盟等國家站上同一個基線上，有利企業布局國際市場。

賴總統強調，這項成果得來不易，除談判團隊日以繼夜努力外，更重要的是臺灣長期累積的科技與製造實力，成為最堅實的談判後盾。他表示，此次談判團隊提出的「臺灣模式」，以科技產業與製造業實力為基礎，推動雙向投資與互利合作，不僅爭取到有利的關稅條件，也深化臺美產業合作關係，為未來經貿往來創造更多空間。

賴總統提到，政府已提出930億照顧中小企業的方案，將持續透過人才培育、研發升級、安定就業與金融協助等政策，協助中小微企業因應國際競爭與市場變化；面對短期訂單波動，政府也將提供必要支持，協助企業穩定人力、確保產業持續運作，確實強化中小微企業體質。

賴總統進一步指出，臺灣中小微企業超過160萬家，提供約8成就業人口，是支撐國內經濟的重要基石。此次關稅底定，不僅有助降低企業成本、提升競爭力，也讓企業更有餘裕回饋員工，創造加薪與擴大投資的可能，進而形成正向循環。

賴總統呼籲國會支持相關成果，並讓國防特別預算盡速付委，避免延宕打擊產業信心與整體經濟發展，以及影響國家安全；他強調，產業競爭力攸關國家發展與民生福祉，國防特別條例更是維護國家安全的重要關鍵，期盼朝野共同為臺灣經濟與國家安全努力，讓產業立足臺灣、布局全球、行銷全世界，也讓臺灣有能力共同承擔區域的和平穩定。

賴總統實地走訪工具公司，肯定傳統產業積極導入自動化、數位化與人工智慧技術，提升效率與品質。（總統府提供）