臺美關稅談判取得關鍵成果 賴總統盼朝野共同推動國家發展

總統賴清德今（16）日出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」，肯定中央地方團結合作，讓臺灣的經濟及產業蓬勃向前。賴總統指出，臺美對等關稅談判已取得關鍵成果，包含關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等，將為臺灣半導體等產業創造更有利的全球布局條件；期盼不分中央地方、朝野黨派，共同推動臺灣經濟與國家整體發展。

賴總統今日出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」時表示，去年臺灣經濟成長率達7.37%，表現亮眼，深獲國際肯定。除高科技產業外，中小企業特別是隱形冠軍亦貢獻良多。目前全臺約有160至170萬家中小微企業，期許中央與地方攜手協助其克服各項挑戰。

賴總統提到，為因應對等關稅，行政院編列930億元預算協助受影響企業，涵蓋金融支持、穩定就業、拓展國際市場與人才培育等面向。另每年持續編列逾百億元，推動中小企業數位轉型與AI導入，提升競爭力。「AI新十大建設」中亦以協助百萬家企業應用人工智慧為目標，並同步推動中小微企業因應淨零轉型挑戰，下一個階段他將與行政院長卓榮泰率領的團隊到各地進一步聽取各行各業的困難，對症下藥，讓受影響的中小微企業能夠更具競爭力。

賴總統進一步指出，臺美對等關稅在今天清晨終於底定；第一，在對等關稅方面，臺銷美關稅降至15%，不疊加原「最惠國待遇」稅率，此條件與日本、韓國、歐盟相同。過去日本、韓國與美國有自由貿易協定或類自由貿易協定，產品銷到美國的關稅已比臺灣低，現在大家齊平，臺灣未來的商品銷往美國，特別是臺中的工具機或手工具，將取得相對有利的局面。

第二、232條款關稅優惠，臺灣也已成功爭取到美國的支持，包括半導體、半導體衍生品，在一定額度內免稅，額度外享有最優惠的待遇；也就是說，沒有其他國家得到比臺灣更好的關稅，以確保臺灣未來半導體產業持續發展。其他包括汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也獲得最優惠待遇。針對未來可能新增調查品項，也議定建立持續諮商最優惠待遇的機制。

第三，是打造臺灣模式，美國政府已同意協助臺灣取得土地、水電等基礎設施，讓臺灣企業赴美投資時能順利發展並形成產業聚落，更便利地與美國研發設計公司合作，及接軌美國廣大市場，進一步讓我國半導體、資通訊（ICT）及電子製造服務（EMS）等產業融入美國的產業結構。

第四，不僅臺灣「國家隊」投資美國，美國「國家隊」同時也將來臺投資，是彼此互惠的合作關係，對臺灣的國防科技、次世代通訊、安控、軍工、人工智慧、半導體、生技與醫藥等產業有莫大助益。相關談判完成後，有助於臺灣企業立足臺灣、布局全球、行銷全世界，產業也會持續蓬勃發展。

賴總統呼籲，無論經濟發展或國家發展，都應不分朝野、不分彼此，大家攜手合作，相信臺灣一定會更好。

